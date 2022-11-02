В России планируют проиндексировать утильсбор на спецтехнику с 2023 года

Утилизационный сбор на спецтехнику в России планируют проиндексировать с 1 января 2023 года, сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления правительства разработки Минпромторга.



Предполагается, что ставки сбора вырастут на дорожно-строительную и другую спецтехнику, в том числе автосамосвалы, автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, гусеничные тракторы.

Повышение планируют осуществить через изменение коэффициентов, базовая ставка сохраняется. По подсчетам издания, сбор по разным категориям спецтехники увеличится от 1,2 до 5 раз в зависимости от вида и возраста машины.

Согласно пояснительной записке к проекту Минпромторга, повышение сбора необходимо для защиты рынка от демпинга импортеров. В связи с нарушением логистических цепочек из-за санкций и укрепления рубля «отмечается существенный рост импорта некоторых категорий автомобильной, специализированной самоходной и прицепной техники».

Предлагается проиндексировать утильсбор для «наиболее чувствительных» категорий техники, в том числе для автосамосвалов и транспортных средств, «традиционно важных для крупнейших российских автопроизводителей, таких как КАМАЗ и «Урал».

В прошлом году представители бизнеса из городов России, в том числе из Казани и Набережных Челнов, направили открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не повышать утилизационный сбор на спецтехнику.

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Маргарита Головатенко