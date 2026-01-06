В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Ограничительные меры действовали с 02:30 мск

Фото: Реальное время

В международном аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт открыт для приема и выпуска воздушных судов. Во время ограничений три самолета были отправлены на запасной аэродром.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — говорится в сообщении Росавиации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, с ночи в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В период с 23:00 мск до 07:00 мск над территорией республики был сбит один вражеский беспилотник. Угрозу атаки БПЛА ранее объявили в татарстанских городах Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге.

Зульфат Шафигуллин