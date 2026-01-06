В Татарстане отменены режим «Беспилотная опасность» и угроза атаки БПЛА

Ограничения в республике действовали с 23:15 мск

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане отменены режим «Беспилотная опасность» и угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим «Беспилотная опасность» действовал в Татарстане с 23:15 мск. Угроза атаки БПЛА была объявлена в татарстанских городах Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также были открыты на прием и выпуск самолетов аэропорты в Казани и Нижнекамске.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении одного вражеского беспилотника над территорией Татарстана. Это произошло в период с 23:00 до 07:00 мск.



Зульфат Шафигуллин