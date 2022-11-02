Депутату из Челнов Шаронову вынесли предупреждение за нарушения в декларации о доходах

Депутату горсовета Набережных Челнов Эдуарду Шаронову вынесли предупреждение за нарушения, обнаруженные в декларации о доходах, меру ответственности для него избрали на сессии коллеги сегодня, сообщает Chelny-biz.



Управление президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики проверило декларации о доходах за 2020 и 2021 годы после информации от прокуратуры о нарушениях. Оказалось, что Шаронов не указал в документах за 2020-й прицеп марки Finn-traileri FT-27 2012 года выпуска и банковский счет с нулевым остатком в «Альфа-банке». Нарушения были и в справке супруги: не указаны доход по временной нетрудоспособности, половина квартиры площадью 51 кв. м, нежилые здания на земельном участке, который есть в декларации. Не указаны пять банковских счетов с нулевыми остатками. Излишне в документах указаны половина квартиры площадью 54 кв. м, доложила заместитель мэра Челнов Ирина Сагидуллина.

Она отметила, что за 2021 год нарушений в декларации не было, предложила вынести Шаронову предупреждение. Сагидуллина отметила, что нарушения депутат совершал впервые.

Фото: pixabay.com

Мэр города Наиль Магдеев призвал всех депутатов быть очень внимательными в своей отчетности:

— Все мы с вами публичные люди. Избираясь в горсовет, каждый из нас понимал, что необходимо четко, скрупулезно отчитываться о доходах и расходах. Невнимательность приводит к таким вещам.

В апреле в Челнах у пяти депутатов горсовета обнаружили нарушения в декларациях о доходах. Их имен не раскрывали, рассматривался вопрос о привлечении депутатов к дисциплинарной ответственности.



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Маргарита Головатенко