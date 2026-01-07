Из‑за погоды в Казани приостановили работу катка в парке «Черное озеро»

Работникам необходимо провести очистку льда и заливку образовавшихся трещин

Фото: Максим Платонов

В среду, 7 января, каток и пункт проката в казанском парке «Черное озеро» закрыты для посетителей. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из‑за которых потребовалось провести восстановительные работы: очистку льда и заливку образовавшихся трещин.

Утром 7 января появилась информация о возможном открытии катка к 13:00, однако в итоге работу объекта так и не возобновили. В связи с закрытием были отменены запланированные на этот день мастер‑классы по фигурному катанию. Организаторы перенесли их на 9 января — занятия пройдут в 10:00 и 12:00.

Реальное время / realnoevremya.ru

Это не первый перерыв в работе катка в нынешнем сезоне. Так, 2 января его уже закрывали из‑за неблагоприятных погодных условий: дирекция парка тогда обратилась к горожанам с просьбой не выходить на лед во избежание травм. Первоначально планировалось, что каток возобновит работу 4 января, но этого не произошло. С 6 января объект и пункт проката вернулись к обычному режиму.

Рената Валеева