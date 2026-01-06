В Татарстане снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
На 37% ниже по сравнению с последней неделей декабря
В Татарстане с начала нового года снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
Всего в начале нового года в Татарстане зарегистрировано 17 040 случаев ОРВИ и гриппа. Из них 78% приходится на грипп, в котором преобладает штамм А(H3N2).
По сравнению с последней неделей декабря в январе уровень заболеваемости оказался ниже на 37%. Данный показатель находится в пределах допустимого эпидемического порога. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.
В прошлом году на первой неделе января жители Татарстана болели больше на 19%.
В конце декабря сообщалось, что в республике наблюдается превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу почти на 25%.
