Советский район Казани украсят новогодней иллюминацией за 3 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арки, подарки и снежные короны

Казань от новогодних праздников, в отличие от других городов, отказываться не собирается. Как выяснило «Реальное время», администрация Советского района исполкома Казани планирует закупить иллюминацию на 3 миллиона рублей из муниципального бюджета.

В эту сумму входит новогодняя арка — сборная металлическая конструкция, обтянутая двумя типами светодиодных гирлянд, высотой 2,5 метра. Она выглядит как три арки, которые соединяет светодиодная гирлянда, представляемая как небо. Год выпуска — не ранее 2021 года.

Композиция «Арки новогодние»

В списке также шесть композиций «Снежная корона» — пять высотой 4 метра и одна шестиметровая. Каркас состоит из пяти основных элементов в виде ромбов и четырех перемычек между основными элементами. Композиция должна быть новой, выпущенной не ранее прошлого года.

Композиция «Снежная корона»

Также администрация Советского района Казани закупает 70 композиций «Подарок новогодний». Они представляют собой металлическую конструкцию, обтянутую гибким неоном и светодиодной гирляндой с двух сторон.

Композиция «Подарок новогодний»

Помимо этого, самый большой район Казани, в котором проживают 336 927 человек, украсят 200 светодиодных водонепроницаемых светильников, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, холодного белого свечения. Длина светильника — 10 метров. На одном светодиодном модуле находятся 54 светодиода.

Светодиодный водонепроницаемый светильник холодного свечения

Также закупаются 100 светодиодных водонепроницаемых светильников теплого белого свечения с 18 лучами различной длины. Согласно документации, корпус светильника должен быть из пластика, способного выдержать сгибание на 160 градусов. После сгибания корпус должен оставаться целым, не лопаться.

Светодиодный водонепроницаемый светильник теплого свечения

Главная елка обошлась в 13 миллионов

До Нового года остается два месяца, а Казань уже начала к нему готовиться. Уже 27 октября Комитет внешнего благоустройства города объявил о начале подготовки территории у «Чаши» к установке главной елки города.



В этом году установка символа Нового года обошлась бюджету столицы Татарстана в 13 миллионов рублей, хотя власти были готовы выделить 14,8 миллиона рублей. Контракт достался не местным — тендер выиграло питерское ООО «Елочкин».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, декабрь 2020 года)

Каркас главной елки Казани должны собрать к 24 ноября. К 18 декабря установят светомузыкальную инсталляцию «шатер», а к 20 декабря — и саму елку.



Простоит главный символ Нового года у «Чаши» целый месяц. Уже 20 января 2023-го приступят к демонтажу конструкций. Следов от праздничной атмосферы не должно остаться уже к 15 февраля.

Татарстан готовится в празднику, пока соседи отменяют торжества

На фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. Татарстан в их число не входит.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

В Чувашии об отмене новогодних праздничных мероприятий объявили еще в сентябре. Глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники, чтобы перенаправить их на помощь призванным в ходе частичной мобилизации и их семьям.



Глава Башкирии Радий Хабиров в тех же целях в середине октября запретил в республике масштабные гуляния. Муниципалитетам он запретил закупать к празднику новые системы иллюминации и елки, поручив использовать что есть, а вышедшие из строя просто отремонтировать.

— Никаких артистов. Для чиновников это нехарактерно, я прошу крупные предприятия. Не приглашайте артистов, хотите — берите гармошку и сами пойте, — сказал Радий Хабиров подчиненным.

Фото: glavarb.ru

Стоит отметить, что в Министерстве обороны России заявляли — необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».

Каждый второй казанец поддерживает отмену новогодних мероприятий

Стоит отметить, что отмену праздничных мероприятий к Новому году поддерживает половина жителей Казани, выяснил сервис Superjob, проведя 10—12 октября опрос. Аналогичным образом обстоит ситуация и в целом по России — за такую меру высказались 52% респондентов.

За отмену праздничных мероприятий женщины в Казани выступают чаще мужчин — 49 против 41%, а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (51 и 40% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным октябрьского опроса, провести новогодние корпоративы в Казани планировали 4 из 10 работодателей. Каждый десятый рассказал, что будет отмечать Новый год в офисе, почти четверть (24%) — в ресторане, а 4% планируют поездку за город. Еще 3% назвали другие варианты празднования.



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Татьяна Демина