Информационное агентство Regnum приостановило свою работу

Собственник управляющей компании информационного агентства Regnum поменял руководство в компании, управляющей агентством. До прояснения ситуации работа Regnum приостановлена. Об этом говорится в обращении главного редактора Модеста Колерова.

— Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин, — говорится в сообщении.

Regnum основано 22 июля 2002 года издателем Борисом Соркиным и бывшим чиновником Модестом Колеровым. С момента основания агентства до 22 марта 2003 года его главным редактором был Колеров, затем его сменил Константин Казенин. С ноября 2007 года по август 2009 года главным редактором агентства был Виген Акопян, которого вновь сменил Модест Колеров.

Компании принадлежат информационные агентства «Regnum-Волгаинформ» (Самара — Чебоксары), «Северинформ» (Вологда), «Regnum — Архангельские новости» (Архангельск), региональные проекты «Город 24» (Брянск, Смоленск), Regnum-MurmanNews (Мурманск), Regnum-MariNews (Йошкар-Ола), «Regnum-Балтика» (Санкт-Петербург), «Regnum-Алтай» (Барнаул), «Regnum-Приморье» (Владивосток) и другие.

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Максим Кокунин