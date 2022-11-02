Казанский суд заочно арестовал Игоря Коломойского по делу о краже 800 тыс. тонн нефти

Вахитовский суд Казани сегодня заочно арестовал двух украинских олигархов — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — с момента экстрадиции на территорию России. Оба обвиняются в хищении более 800 тыс. тонн нефти, сообщили в суде.

Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

Украинский бизнесмен Александр Ярославский. Фото: ru.wikipedia.org

По данным суда, оба олигарха находятся в международном розыске. Оба в случае установления их местонахождения могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству.

Об уголовном деле стало известно в августе 2021-го. Напомним, «Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта». В 2007-м контроль над ней перешел к Коломойскому. «Укртатнафта» приняла крупную партию нефти, после чего преступное сообщество отстранило от работы татарстанских менеджеров и акционеров, а нефть оставило себе.

Сейчас в судах находится коммерческий спор между Украиной и «Татнефтью». Киев может выйти из него, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 миллионов компенсации за потерю доли в «Укртатнафте», заявили в пресс-службе «Татнефти» в феврале 2022 года.

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Дарья Пинегина