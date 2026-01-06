Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после снятия ограничений
Прием и выпуск воздушных судов снова разрешен
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после снятия ограничений на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Нижнекамский аэропорт снова открыт для приема и выпуска воздушных судов. Ограничительные меры были введены с целью безопасности.
Ранее были сняты ограничения на полеты в аэропорту Казани, введенные утром.
В Татарстане с ночи продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. В период с 23:00 мск до 07:00 мск над территорией Татарстана был сбит один вражеский беспилотник.
