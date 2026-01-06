Новости происшествий

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после снятия ограничений

10:08, 06.01.2026

Прием и выпуск воздушных судов снова разрешен

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после снятия ограничений
Фото: Максим Платонов

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после снятия ограничений на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Нижнекамский аэропорт снова открыт для приема и выпуска воздушных судов. Ограничительные меры были введены с целью безопасности.

Ранее были сняты ограничения на полеты в аэропорту Казани, введенные утром.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане с ночи продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. В период с 23:00 мск до 07:00 мск над территорией Татарстана был сбит один вражеский беспилотник.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем