Белая зарплата, инвестиции и отсрочка: экономисты рассказали, как увеличить размер пенсии

С 1 января 2026 года минимальная страховая пенсия по старости в России составит 14,2 тыс. рублей

Фото: Реальное время

С 1 января 2026 года минимальная страховая пенсия по старости в России составит 14,2 тыс. рублей. Если рассмотрим средний уровень данных выплат, то, по статистике Росстата, в первой половине 2025-го средний размер пенсии равнялся 23 тыс. рублей. С учетом, что заработок россиян по итогам января — июня текущего года достиг 96 тыс. рублей, пенсии составили лишь 24% от уровня зарплат. О том, как увеличить себе пенсию — в материале «Реального времени».

Стремиться получать полностью «белую» зарплату



Как сообщил изданию член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев, государство должно повышать пенсии граждан, однако из-за текущих огромных расходов сделать это невозможно.



— Для того, чтобы иметь достойную пенсию, надо в первую очередь стремиться получать высокую, полностью «белую» (официальную, — прим. ред.) зарплату. Также нужно стараться правильно жить в финансовом плане: откладывать часть зарплаты, класть эту «дельту» на накопительный счет, и получать проценты на вложенную сумму. Кроме того, следует в целом всегда считать деньги, покупать товары со скидкой, подключать кэшбэки и так далее, — сказал он «Реальному времени».

Создавать дополнительные источники дохода

Кроме того, крайне важно создавать для себя дополнительные источники дохода, которые станут неплохой прибавкой к пенсии, когда вы завершите свою трудовую деятельность, сообщил Разуваев.

— «Пенсионные» накопления можно разделить: часть класть на вклад или покупать золото, а часть — в акции. Мне больше всего нравятся ценные бумаги компаний, по которым платят дивиденды: выплаты начисляются раз в год или раз в полгода, реже — раз в квартал. Причем, отмечу, что размер дивидендов, несмотря на политику, растет. Сейчас дивидендная доходность по некоторым российским акциям превышает доходность по вкладам и варьируется от 12 до 17%. Иными словами, если бумага стоит 300 рублей, то дивиденды по ней составляют 36—50 рублей, — объяснил экономист.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что бизнес, чьи акции торгуются на Московской бирже, достаточно прозрачный. Размер будущих дивидендов можно просчитать самому, изучив финансовую отчетность компании, которая публикуется на их официальном сайте.

А вот вкладывать свои средства в высокодоходные облигации более рискованно, нежели в акции, считает экономист. По его словам, сейчас все чаще случаются дефолты по таким бумагам.

Он предупредил, что любые инвестиции связаны с риском потери денег. Например, компания может снизить размер дивидендов из-за ситуации с ценами на нефть или вовсе перестать их платить.

— Если вспомнить людей, которые покупали акции летом 2008 года, то многие из них так и не отбили свои инвестиции, — подчеркнул Разуваев.

Квартира станет источником пассивного дохода на пенсии

Вложение денег в недвижимость, по мнению экономистов, также станет хорошим вариантом, чтобы на пенсии сдавать ее в аренду, тем самым увеличив свой пенсионный доход.



— Сейчас у россиян распространена следующая фишка: купить квартиру в ипотеку и как можно быстрее ее погасить. После погашения жилищного кредита эта квартира станет источником пассивного дохода на пенсии, — сказал «Реальному времени» экономист и бизнес-тренер Денис Ракша.

Он подчеркнул, что для реализации такой схемы лучше задуматься о будущей пенсии как можно раньше. Кроме того, для покупки такого инструмента нужно изначально иметь значимую сумму денег, даже если вы покупаете ее в ипотеку, предупредили эксперты.

— Также стоит учесть, что недвижимость не такая ликвидная. Если бумаги или фонд золота вы можете в один клик купить и продать, то с квартирой уже так быстро дело не пойдет. С моей точки зрения, если вы хотите недвижимость, нужно ее покупать у какого-нибудь застройщика. И тут также важно понимать, что все застройщики в мире очень любят работать на кредитные деньги. Если что-то пойдет не так, то все это навернется. Стоит вспомнить ипотечный кризис в Америке 2008 года или как в Китае шесть лет назад навернулся крупный застройщик из-за снижения спроса, — размышляет Разуваев.

Индивидуальные накопительные счета и отсрочка выхода на пенсию

Еще один вариант увеличить свой размер пенсии: открыть индивидуальные накопительные счета.

— Это такое софинансирование пенсии с участием государства. На данный накопительный счет человек отчисляет определенную сумму денег, а государство в конце года добавляет столько же денег, сколько положил россиянин, иными словами, удваивает ее. Допустим, если человек вложил в этот счет 36 тыс. в год, то государство человеку доплатит еще 36 тыс. рублей в год. Тем самым за несколько лет гражданин сможет сформировать для себя небольшую дополнительную пенсию, — сказал Ракша.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Человек, который вот-вот должен выйти на пенсию, может увеличить размер выплат, отсрочив выход на заслуженный отдых.

— Отсрочить выход на пенсию можно на несколько лет. В таком случае за каждый проработанный год человеку начислят дополнительные пенсионные баллы. Когда же гражданин все-таки решит выйти на пенсию, то размер его выплат будет выше, — резюмировал экономист.