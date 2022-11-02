В Татарстане бюджетникам с нового года повысят оклады на 6%
В Татарстане с 1 января 2023 года повысят размеры месячных должностных окладов работников бюджетной сферы, повышение ожидается на 6%, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Повышение коснется руководителей, специалистов и отдельных работников бюджетной сферы, на которых не распространяется «Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы».
Также с 2023 года в Татарстане изменят расчет выплат работникам сферы образования, культуры, спорта и государственных научных организаций.
В конце октября мэр Казани Ильсур Метшин постановил повысить оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Это затрагивает главного архитектора, пресс-секретаря, технического редактора и так далее. Всего в списке перечислено 80 должностей.
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