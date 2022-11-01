Итоги дня: условие возврата зерновой сделки, 40% энергоинфраструктуры Украины поражено, урезка засыпки Казанки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 1 ноября:
- Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер отметил, что киевский режим использовал гуманитарный зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута: «Необходимо получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой инициативы».
- Президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен» — рассказал представитель Кремля. «Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — заключил Дмитрий Песков.
- Президент России Владимир Путин назвал причины создания газового хаба в Турции. По его словам, стране легче контролировать акваторию Черного моря. Он уточнил, что России «проще работать» с турецкой стороной, чем с европейскими партнерами напрямую, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган «человек слова».
- Компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках», заявил президент России Владимир Путин. По его словам, «Газпром» допустили к обследованию места взрыва. Об этом вчера утром президенту доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Владимир Путин добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной. «Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — заключил президент.
- C конца сентября российские регионы начали отчитываться о мерах поддержки мобилизованных на специальную военную операцию. Москва выделила им ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, Московская область — единовременные в сумме 200 тысяч рублей, а Санкт-Петербург и Ленинградская область — по 100 тысяч рублей. О поддержке отчитались и регионы Приволжского федерального округа. В разных субъектах семьям обещают от 50%-ной компенсации оплаты за услуги ЖКХ до устройства осиротевших на время СВО питомцев в муниципальный приют. О том, как власти регионов помогают своим жителям, — в обзоре «Реального времени».
- С начала года богатейшие бизнесмены из России, входящие в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в общей сложности потеряли $83,4 миллиарда. На сегодняшний день в него включены 25 россиян с состоянием в $299,63 миллиарда. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Москве состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, его провел председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На заседании принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов, он отметил, что — «все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне». Также он добавил, что страны исламского мира активно продолжают наращивать диалог с Россией — «Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией».
- Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин во время круглого стола в Совфеде заявил, что нужно ужесточить законодательство для борьбы с непредоставлением военкоматам информации об изменении семейного положения и состояния здоровья. К примеру, по его словам, можно обязать граждан предоставлять такие данные.
- В Казани реконструкцию Центрального стадиона перенесли на неопределенный срок из-за нехватки бюджета в 2022 году. Об этом сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Она добавила, что на данный момент проект полностью находится на паузе, потому что «он очень дорогой». «Это «длинные» деньги», пока мы приостановили проект, первоочередные расходы не позволяют. Нужны были определенные бюджетные вливания, которые на сегодня невозможно сделать», заключила Минуллина.
- В Фонде ЖКХ РТ, комментируя ситуацию по одному из казанских микрорайонов, сообщили о значительном увеличении в республике количества исков, поданных к должникам по взносам на капремонт. «Реальное время» запросило у регоператора информацию о задолженности и выяснило у гендиректора Фонда ЖКХ РТ Айрата Абузярова, что «в 2021 году Фонд подал исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на сумму, превышающую более чем на 30% сумму исковых за 2020 год. В 2022 году, по состоянию на 01.10.2022 г., совокупная сумма исковых заявлений уже достигла показателей 2021 года и за оставшиеся в 2022 году месяца существенно превысит их.»
- Сегодня также стало известно, что налоговая задолженность в Татарстане увеличилась. По состоянию на 1 октября она составила 12,5 млрд рублей, сообщил на совещании в Доме правительства региона президент республики Рустам Минниханов. По его словам, указанная сумма составляет половину дефицита бюджета Татарстана. В сравнении с прошлым годом она увеличилась на 4,6 млрд рублей.
- Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев: «На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность».
- Вице-премьер Александр Новак утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России с Абхазией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, полномочия занимавшего этот пост вице-премьера Марата Хуснуллина прекращены.
- Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», член Российского исторического общества Минтимер Шаймиев встретился с председателем правления РИО, исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Могилевским, членом президиума общества, вице-президентом РАН, директором Института археологии РАН Николаем Макаровым, а также с академиком Национальной академии наук Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими. Во время встречи обсуждались вопросы развития исторического образования в средней и высшей школе, отечественной исторической науки. В завершение Могилевский вручил Минтимеру Шаймиеву благодарственное письмо председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина — за внимательное и бережное отношение к историко-культурному наследию Татарстана и России.
- «Реальному времени» стало известно, что казанское МУП «Водоканал» хочет открыть невозобновляемую кредитную линию. Предприятию, которое периодически жалуется на нехватку средств для содержания и ремонта своих сетей, она понадобилась для финансирования затрат на возведение объекта и закупку технологического оборудования по инвестиционному проекту «Строительство канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани. Этап I». В главе «особые условия» договора указано, что сумма проекта составляет более 2,2 миллиарда рублей. Собственные средства заемщика, то есть «Водоканала», — не менее 79% от этой суммы, а заемные средства — не более 21%, то есть как максимум 442,38 млн рублей.
- В Татарстане планируют модернизировать государственную информационную систему агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Выделить на эти цели готовы почти 48,2 миллиона рублей из регионального бюджета, выяснило «Реальное время».
- В Казани уменьшили планируемую к засыпке площадь реки Казанки. Согласно разрешению на создание искусственного земельного участка, площадь проектируемого ИЗУ — 9149,18 квадратного метра.
Он предполагается как часть территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения центра семьи «Казан».
- Больше года разбирательств, и Верховный суд Татарстана принял решение о признании незаконными претензий в адрес ООО «УК Капитал-Траст-Инвест» и отмене всех обвинений по повреждению объекта культурного наследия по ул. Лобачевского, 3/24. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Сегодня Набережночелнинский горсуд наказал 13 сутками административного ареста 47-летнего уроженца Баку, на которого жаловались соседи. Они сообщали — мужчина ходил по подъезду и разъезжал в лифте с ножом. Свою проверку по этой истории провели сотрудники прокуратуры, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
- Как сообщает журналист «Реального времени», в Верховном суде Татарстана началось оглашение приговора по делу о бандитизме с серией вымогательств и поджогов, а также вооруженным нападением на бронированный автомобиль. По делу банды «Третьевские» обвиняются 17 человек. Чтение приговора может растянуться на два-три дня. В прениях гособвинитель Наиль Уразбаев запросил для 13 подсудимых реальные сроки от 4 до 15 лет лишения свободы, а предполагаемого лидера бригады Артура Кунаева предложил отправить в колонию строгого режима на 16 лет. Большинство обвиняемых просили суд о полном оправдании.
- Новый поворот произошел в уголовном деле проживающего во Франции миллиардера с казанскими корнями Алексея Семина. Как стало известно «Реальному времени», Приволжский суд Казани признал незаконным постановление Следкома о федеральном и межгосударственном розыске бенефициара ASG. Но в силу это решение не вступило — его оспорила прокуратура. Сегодня доводы «за» и «против» розыска олигарха предстоит оценить Верховному суду Татарстана.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Российского союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин и руководитель Ассоциации предприятий и промышленников республики Александр Лаврентьев подписали в Москве соглашение о сотрудничестве по следующим направлениям: содействие улучшению инвестиционного климата Татарстана, внедрению лучших региональных практик в данной сфере; инициирование и продвижение значимых инвестпроектов, проектов комплексного устойчивого развития территории республики, а также социально-экономических проектов; реализация Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и другие.
- Сегодня в фойе театра им. Галиаскара Камала прошла церемония прощания с народным артистом Татарстана, заслуженным артистом России Наилем (Николаем) Дунаевым. Он скончался 30 октября. Проститься с ним в последний раз пришло огромное количество людей — фойе было заполнено. Среди присутствующих были зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, заместитель министра культуры республики Ленар Хакимзянов, руководители театров, коллеги, родственники и зрители.
- За 20 минут после после появления новости о том, что Олег Тиньков собирается отозвать из банка бренд «Тинькофф», акции владельца кредитной организации (TCS Group) упали более чем на 1,5%( на 11.40 мск они торговались на уровне 2 613 рублей). Тем не менее после этого наметился отскок, и акции TSC Group восстановились до уровня свыше 2 580 рублей. Напомним, сегодня российский предприниматель Олег Тиньков заявил, что собирается отозвать из своего бывшего банка права на бренд «Тинькофф». Позднее представители Тинькофф-банка прокомментировали высказывание своего основателя, уточнив, что права на бренд «Тинькофф» полностью принадлежат кредитной организации.
- По версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, термин permacrisis стал главным словом 2022 года. Слово permacrisis образовано от двух слов: permanent и crisis (перманентный кризис). Согласно словарю, этот термин означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».
- Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации. Сумма штрафа составила 2 миллиона рублей. Протокол составили за неудаление двух статей о спецоперации на Украине. Максимальная сумма штрафа — 4 млн рублей.
Ключевые события 250-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов России было повреждено 40% энергоинфраструктуры страны. В частности это — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.
- Призывников-срочников из Татарстана не будут привлекать к участию в специальной военной операции — после прохождения службы они будут уволены и направлены к местам проживания, объявил военный комиссар республики Сергей Погодин. В этом году осенний призыв на службу стартовал 1 ноября. Его сроки сдвинули в связи с проведением частичной мобилизации.
- После заявления президента Татарстана Рустама Минниханова по выполнению задания по частичной мобилизации жителям республики продолжат приходить повестки, но в единичном случае. Об этом сообщает оперативный штаб по мобилизации со ссылкой на Татвоенкомат. Начальник отделения по работе с гражданами Татвоенкомата Сергей Котин уточнил, что «сейчас пойдут повестки для срочников. Возможны единичные повестки, которые придут гражданам для уточнения внутренней работы военных комиссариатов.»
- Более 15 тысяч человек приняли решение о добровольном участии в специальной военной операции, сообщил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов. По его словам, речь идет как о добровольно отправившихся на фронт по частичной мобилизации, так и об обратившихся в военкоматы по собственному желанию, а также о вступивших в добровольческие отряды.
- Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
- Дмитрий Медведев, замруководителя Совбеза, заявил, что запад провоцирует глобальную войну, только победа России — гарантия мира. «Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — говорится в его Telegram-канале. Медведев напомнил «известный тезис западных стран» — «России нельзя дать победить в войне». По его мнению логично, что если побеждает не Россия, то — Украина. Ее цель неоднократно озвучивал Киев — возврат всех ранее принадлежащих ей территорий — «то есть отторжение их от России». Медведев убежден, что это — угроза существованию российского государства и распад страны.
- В результате нанесения 31 октября с.г. массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.
- В результате огневого поражения противник потерял более 150-ти украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154-х районах.
- Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области.
В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Воеводовка Луганской Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьПромышленностьАгропромЭнергетикаЭкономикаБанкиИнвестиции
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