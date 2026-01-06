Татарстанцам рассказали о возможностях перерасчета платы за отопление

Госжилинспекция Татарстана разъяснила основные моменты

Фото: Динар Фатыхов

В Госжилинспекции Татарстана рассказали о возможностях перерасчета платы за отопление в многоквартирных домах. В ведомстве напомнили про три основания для пересмотра данных.

1. Нарушен температурный режим. Температура жилых помещениях должна быть минимум +18 градусов, а для угловой комнаты нижний порог составляет +20 градусов. При этом возможны отклонения от нормативов, в частности быть больше на 4 градуса или меньше на 3 градуса. Однако это допустимо только ночью с 00:00 до 05:00 часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

2. Длительные паузы при подаче отопления. Отключать отопление в жилых помещениях при плановых ремонтах или других форс-мажорах суммарно могут не более чем на 24 часа в месяц. Также должны соблюдаться требования исходя из температурного режима. Чем холоднее, тем короче должны быть перерывы в подаче отопления.

3. Временное отсутствие жильцов. На перерасчет коммунальных услуг (кроме отопления и ОДН) можно подать в случае, если жильцы отсутствовали в квартире более пяти дней. При этом перерасчитают не более, чем за шесть месяцев.

Напомним, в Татарстане с 1 января 2026 года на 20% повысили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Зульфат Шафигуллин