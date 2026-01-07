Скончался экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, шпионивший в пользу Москвы

Причина смерти официально не раскрывается

Фото: Михаил Захаров

Бывший руководитель советского отдела контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме в штате Мэриленд. Об этом сообщает RT со ссылкой на электронную базу Федерального бюро тюрем при Министерстве юстиции США. В базе указано, что смерть наступила 5 января 2026 года, Эймсу было 84 года. Причина смерти официально не раскрывается.

Эймс был осужден в 1994 году судом США к пожизненному заключению по обвинению в сотрудничестве с КГБ на протяжении десяти лет. Его дело стало одним из самых резонансных в истории американской контрразведки: по данным следствия, он передавал советской стороне сведения, которые привели к раскрытию ряда агентов ЦРУ в СССР и странах Восточного блока.

В профессиональной биографии Эймса фигурирует и допрос полковника КГБ Виталия Юрченко. Тот в 1985 году стал известен благодаря драматичному переходу на сторону США и сотрудничеству с ЦРУ, а затем — возвращению в СССР. История Юрченко до сих пор вызывает споры среди экспертов: одни считают его двойным агентом, другие — жертвой сложной оперативной игры.

Рената Валеева