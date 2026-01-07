В Париже приняли декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины

Стороны обязуются поддержать Украину в случае будущего вооруженного нападения со стороны России

Во вторник, 6 января, в Париже состоялась церемония подписания декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долговременного мира в Украине». Документ подписали представители Украины, США и стран «коалиции желающих». Полный текст декларации размещен на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В документе подчеркивается, что обеспечение суверенитета и долговременного мира на Украине должно стать неотъемлемой частью будущего мирного соглашения. При этом любое урегулирование, согласно декларации, обязано подкрепляться надежными гарантиями безопасности для украинского государства.

Декларация фиксирует пять ключевых компонентов гарантий, которые будут активированы после прекращения огня. Во‑первых, предусматривается участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня, предложенном США. Для этого создается система непрерывного контроля за соблюдением перемирия, также формируется Специальная комиссия, которая будет рассматривать случаи нарушений, определять ответственность и предлагать корректирующие меры.

Во‑вторых, коалиция подтверждает намерение продолжать долгосрочную военную поддержку ВСУ. Это включает предоставление оборонных пакетов, финансирование закупок вооружений, содействие в формировании госбюджета для нужд ВСУ, доступ к оборонным запасам в случае нового вооруженного нападения, а также техническую помощь в строительстве оборонительных сооружений.

В‑третьих, планируется формирование многонациональных сил для Украины из взносов стран‑участниц коалиции. Эти силы будут задействованы для восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Военное планирование охватывает меры по безопасности в воздушном пространстве, на море и на суше. Реализация будет осуществляться под европейским руководством при участии неевропейских членов коалиции и с поддержкой США — но только по запросу Украины после надежного прекращения боевых действий.

В‑четвертых, стороны обязуются поддержать Украину в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Будут согласованы конкретные обязательства, включая использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив и введения дополнительных санкций.

В‑пятых, декларируется намерение углублять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Это предполагает совместное обучение, производство в оборонно‑промышленном комплексе (в том числе с использованием европейских инструментов) и взаимодействие в области разведки.

Кроме того, в рамках реализации декларации решено создать координационную группу США — Украина — Коалиция в оперативном штабе коалиции в Париже.

