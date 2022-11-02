Прокуратура проверит информацию о грубом обращении с детьми в детском саду Азнакаево

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Азанкаевская прокуратура организовала проверку информации о грубом обращении с воспитанниками в одном из детских садов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В социальных сетях появилось видео, на котором воспитатели кричат на детей, закрывают их в коридоре, а также толкают их за проступки.

Уточняется, что для проверки будут привлечены специалисты органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ведомство даст оценку работе дошкольного образовательного учреждения и по итогам проверки поставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Ход и результаты процессуальной проверки полиции взяты на контроль в прокуратуре.

Фото: прокуратура Татарстанf

Напомним, в сентябре этого года мама девочки, которую воспитатель несколько раз ударила в детском саду «Золотая рыбка» в Камских Полянах, узнала об этом из социальных сетей. По словам женщины, после увиденного в соцсетях она пришла в детсад. Ребенок был подавлен и начал плакать. Мама девочки рассказала, что поведение воспитательницы стало для нее неожиданным.



— Она [воспитательница] утверждала, что так вытирала ребенку сопли. Именно от нее я не ожидала этого. Я ее не первый год знаю. Не знаю, я не понимаю, как это произошло вообще. Я в ужасе, просто в шоке, — прокомментировала случившееся мама девочки Надежда Песнева.



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Максим Кокунин