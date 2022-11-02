Активы ХК «Инвэнт» Эльбека Сафаева оценили в четверть миллиарда рублей

В списке — земля и здания

В Татарстане в рамках дела о банкротстве ХК «Инвэнт» — бизнес-империи бизнесмена Эльбека Сафаева — провели оценку имущества должника. В общей сложности оценили 18 активов энергетического холдинга — это производственные, административные, складские здания и земельные участки. Общая стоимость оцененного имущества составила 262 274 000 рублей. К оценке привлекли экспертов казанской независимой консалтинговой компании «СЭНК».

Самым дорогим из активов оказалось двухэтажное офисное здание и земля под ним площадью 5,6 тыс. кв. м по адресу ул. Родины, 43 в Советском районе Казани. Их суммарная рыночная стоимость на середину июля 2022 года, по мнению эксперта, составила 80,2 млн рублей. В том числе рыночная стоимость участка — 30,9 млн рублей, при этом кадастровая — почти на 4 млн рублей ниже. Часть первого этажа занимают автосервис и склад, часть — магазин электротоваров, на втором этаже — офисные помещения.

Правила землепользования и застройки Казани не предполагают возможности использования участков, входящих в данную зону, под застройку классическими коммерческими объектами — торговые или офисные центры, указал оценщик. Поэтому при расчете стоимости этой земли ее рассматривали как участок под индустриальную застройку — эксперт предполагает, что эффективнее всего использовать это здание как помещение для торговли или под производственно-складские нужды.

Самым дорогим из активов оказалось двухэтажное офисное здание и земля под ним площадью 5,6 тыс. кв. м по адресу ул. Родины, 43 в Казани. Фото: yandex.ru/maps

Также на ул. Родины находятся четыре земельных участка общей площадью 14,2 тыс. кв. м , принадлежащих «Инвэнту». Их стоимость на момент проведения оценки составила чуть больше 78 млн рублей, при этом кадастровая стоимость, указанная в отчете, — 96,3 млн рублей. Все земельные участки свободны от застройки, но в данное время на их территории находятся контейнеры, стоянка для автотранспорта, пункт приема металлолома, часть земли используется как складская площадка. При этом два земельных участка имеют вид разрешенного использования «административные офисы», еще два — «под здания и сооружения котельной «Азино».

Однако оценщик отмечает, что правила землепользования и застройки Казани «не предполагают возможности использования участков, входящих в данную зону, под застройку классическими коммерческими объектами. Возможна застройка складскими объектами, гаражами автотранспорта, административными зданиями, связанными с функционированием производственно-складской площадки». Так что после продажи этого имущества эксперт рекомендует использовать эти участки земли под индустриальную застройку.

Отдельный отчет составлен еще по 13 объектам холдинга Эльбека Сафаева — это два административных здания, КПП, два земельных участка и восемь складов. Все они находятся на территории единого земельного массива на ул. Южно-Промышленной, 20 Приволжского района Казани. По мнению эксперта, их рыночная стоимость составляет 104 млн рулей. Кадастровая стоимость земельных участков, где они располагаются, — 47,8 млн рублей. Как указал эксперт, это классическая производственно-складская база, поэтому оптимальным вариантом использования он считает тот же профиль.

Судебное заседание по рассмотрению отчета о деятельности конкурсного управляющего и результатах конкурсного производства назначено на третью декаду марта 2023 года.

Остальные здания находятся на территории единого земельного массива на ул. Южно-Промышленной в Казани. Фото: скриншот google.ru/maps

Миллиардные долги — после продажи доли холдинга российской «Интер РАО»

Бенефициар ХК «Инвэнт» Эльбек Сафаев начинал строить свою карьеру в «Татэнерго», затем руководил предприятием производственно-технической комплектации энергетического гиганта республики. В 2008 году он стал главой электротехнического холдинга «Инвэнт». Как рассказывало «Реальное время», Сафаев с отцом вели ресторанный бизнес.

Крушение энергетического холдинга «Инвэнт» Эльбека Сафаева началось в 2017 году. Первой потерей стало предприятие «Таткабель», у которого образовались многомиллионные задолженности перед рядом кредиторов — «Промсвязьбанком» и «Росбанком». В 2018 году «Инвэнт» проиграл иск почти на 340 млн рублей. Большие проблемы у «Инвэнта» начались после того, как более трети доли холдинга у ее владельца Сафаева за 3 млрд рублей приобрела компания «Интер РАО». Председатель правления компании — сын российского предпринимателя Юрия Ковальчука, который входит в близкое окружение российского президента.

Проблемы в бизнесе Сафаева стали расти как снежный ком. В конце 2018 года глава холдинга был задержан — якобы за посредничество во взяточничестве, к концу года сумма предъявленных «Инвэнту» исков составила более 1 млрд рублей. В 2019 году заложником своих долговых обязательств оказалось еще одно дочернее предприятие Сафаева — лаишевское «Инвэнт-Электро».

Долговой ком продолжал нарастать — в черный список попали ТД «Инвэнт» с оборотом в 1,4 млрд рублей — его счета были заморожены в апреле 2019 года, ООО «Татэк» (оборот в 650 млн руб.), ООО «УЭМЗ» (годовой оборот 274 млн руб.) и компания «Энергоинвест» (оборот 83,2 млн руб./год). Налоговая инспекция остановила операции по счетам почти всех крупных «дочек» холдинга, совокупный оборот которых составлял почти 9 млрд рублей. На свободу Эльбека Сафаева отпустили лишь в сентябре 2020 года.

Фото: elitat.ru

Энергохолдинг стал банкротом, а его имущество отдают за гроши

В итоге по решению Арбитражного суда Татарстана ООО «ХК «Инвэнт» в апреле 2021 года было признано банкротом, и в его отношении введена процедура конкурсного производства. Часть его активов конкурсный управляющий Андрей Соломонов начал распродавать еще прошлым летом. В августе два актива были реализованы за 170 млн, в сентябре на торги всего за 139 млн рублей выставили имущество, заложенное у «Газпромбанка», — 99% акций заводов «Таттеплоизоляция», «Инвэнт-Электро» и «ЭнергоИнвест», плюс доля в 8% в «Таткабеле». Основное имущество «Таттеплоизоляции» было продано за 208 млн рублей. Также на аукцион были выставлены и права требования к ООО «ХК Инвэнт» на 32,5 млн рублей — за 4,5 млн рублей.



Вышедший на свободу в сентябре 2020 года бенефициар ХК «Инвэнт» Эльбек Сафаев начал бороться за сохранение своей империи, но ему все же не удалось получить статус конкурсного кредитора своих предприятий на сумму в 202 млн рублей. Кстати, в начале октября этого года конкурсный управляющий просил суд признать недействительной сделку о выходе ХК «Инвэнт» из числа учредителей ООО «Эксойл». Одиннадцатый апелляционный суд удовлетворил заявление «Инвэнта», восстановив его в правах на долю в 51% в уставном капитале «Эксойла».

Ангелина Панченко