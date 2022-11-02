Верховный суд Татарстана оправдал обвиняемых из бригады «Третьевские» по статье о бандитизме

Существование банды не доказано, подсудимые подлежат оправданию по статье 209 УК РФ (бандитизм) — такие выводы Верховного суда РТ прозвучали сегодня при оглашении приговора по делу казанской группировки «Третья коробка» («Третьевские»). Об этом «Реальному времени» сообщили адвокаты обвиняемых.



Защитники также отметили — при частичном оправдании суд не признал за их клиентами право на реабилитацию за незаконные обвинения в бандитизме и обосновал это решение тем, что преступления совершались в составе организованной группы.

Оглашение приговора по данному делу началось вчера. Ожидается, что резолютивная часть итогового решения будет объявлена завтра.

Всего по делу «Третьевских» обвиняются 17 человек, но лишь пятерым из них на предварительном следствии предъявляли участие в банде, лидером которой следователи МВД и прокуроры называли Артура Кунаева. Несмотря на исключение обвинения по созданию и участию в вооруженной преступной группе (банде), эпизоды незаконного оборота и переделки оружия суд признал доказанными.

В прениях гособвинитель запросил для 13 подсудимых реальные сроки от 4 до 15 лет лишения свободы за вымогательства у торговцев незамерзающей жидкостью, поджоги и разбойное нападение на бронированный автомобиль. Предполагаемого лидера бригады Артура Кунаева он предложил отправить в колонию строгого режима на 16 лет. Большинство обвиняемых просили суд о полном оправдании. А их защитники еще до поступления дела в суд заявляли: статью о бандитизме возбудили незаконно.

Сам Кунаев в последнем слове назвал работу полицейских по этому делу дискредитацией всей правоохранительной системы и рассказал, какими способами у него пытались получить признательные показания.

Ирина Плотникова