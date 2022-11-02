До конца года в России утвердят программу модернизации ЖКХ в регионах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России в этом году планируют утвердить программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Если деньги подтвердятся, то программу планируем утвердить до конца года, — рассказал он. По его словам, на ее реализацию в 2023 году потребуется порядка 30 миллиардов рублей.

Финансирование программы в 2024 году оценивается в 150 миллиардов. На 2025-й понадобится 150 миллиардов, пишет «РИА Новости».

В первую очередь по программе намерены заменить ветхие коммунальные сети. На сегодняшний день этого требуют около 40% сетей.



Фото: duma.gov.ru

В Татарстане тем временем изношены более 60% коммунальных сетей. При этом ремонтные работы проводятся на 2% сетях в год, когда потребность составляет 7—10%.



Марат Хуснуллин также призвал для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям применить «новые нестандартные меры». По его словам, они должны остановить «ухудшение ЖКХ».

Напомним, комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.



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Татьяна Демина