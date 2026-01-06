Суд отказал в приватизации фольклорного образа Шурале
Компании ООО «Национальные игрушки» запретили монополизировать сказочного героя
Компании ООО «Национальные игрушки» запрещено монополизировать фольклорный образ татарского сказочного героя Шурале. Такое решение вынес суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.
СИП признал законным решение Татарстанского УФАС, ранее указавшего на недобросовестные действия компании.
— Компанию, зарегистрировавшую товарный знак «Шурале» и потребовавшую компенсацию за использование этого персонажа, уличили в попытке присвоить народный символ и получить материальную выгоду, — говорится в сообщении пресс-службы.
Скандал с татарскими героями сказок начался в прошлом году. Казанское ООО «Национальные игрушки» запатентовало «Шурале» вместе с другими аналогичными товарными знаками — «Су Анасы», «Камыр-Батыр», «Кар Кызы». После этого компания начала судиться со всеми организациями, использующими данных персонажей в своей деятельности.
