Суд отказал в приватизации фольклорного образа Шурале

12:56, 06.01.2026

Компании ООО «Национальные игрушки» запретили монополизировать сказочного героя

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Компании ООО «Национальные игрушки» запрещено монополизировать фольклорный образ татарского сказочного героя Шурале. Такое решение вынес суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

СИП признал законным решение Татарстанского УФАС, ранее указавшего на недобросовестные действия компании.

— Компанию, зарегистрировавшую товарный знак «Шурале» и потребовавшую компенсацию за использование этого персонажа, уличили в попытке присвоить народный символ и получить материальную выгоду, — говорится в сообщении пресс-службы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Скандал с татарскими героями сказок начался в прошлом году. Казанское ООО «Национальные игрушки» запатентовало «Шурале» вместе с другими аналогичными товарными знаками — «Су Анасы», «Камыр-Батыр», «Кар Кызы». После этого компания начала судиться со всеми организациями, использующими данных персонажей в своей деятельности.

Зульфат Шафигуллин

