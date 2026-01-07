Путин поздравил православных с Рождеством и посетил богослужение в Подмосковье

Президент посетил службу в храме великомученика Георгия Победоносца

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин направил поздравление православным верующим с Рождеством Христовым. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. В своем обращении глава государства сердечно поздравил россиян с праздником и подчеркнул значимую роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в жизни общества.

— С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно‑нравственное воспитание молодежи, — отметил Путин.

Помимо письменного поздравления, президент лично принял участие в рождественском богослужении. По сообщению пресс‑секретаря Дмитрия Пескова, Владимир Путин посетил службу в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с главой государства на богослужении присутствовали военнослужащие и их семьи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Традиция посещать храмы в главные церковные праздники давно стала частью публичного графика президента. При этом география его рождественских визитов разнообразна: если на Пасху Путин чаще бывает в московском храме Христа Спасителя, то Рождество обычно встречает за пределами столицы.

Так, в 2025 году президент отмечал праздник в московском храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе. В 2024 и 2022 годах он присутствовал на рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново‑Огарево, где вместе с ним были семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Особым стало Рождество 2023 года: тогда глава государства впервые за много лет посетил Благовещенский собор — один из древнейших храмов Московского Кремля. До этого Путин оставался в Москве на 7 января лишь дважды: в 2001 году он побывал на службе в храме Христа Спасителя, а в 2000‑м, будучи исполняющим обязанности президента РФ, посетил храм Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил главную рождественскую службу. Праздничная литургия прошла в Казанском кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Подробности — в материале «Реального времени».

Рената Валеева