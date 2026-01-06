В России за год «исчезли» 266 населенных пунктов, два из них — в Татарстане

Больше всего сел и деревень упразднено в Костромской области

Фото: Михаил Козловский

В России за прошедший год упразднено 266 населенных пунктов, еще 41 объединены между собой. Об этом сообщил известный географ Станислав Адамайтис.

Больше всех сел и деревень «исчезли» в Костромской области — 144. На втором месте оказалась Новгородская область, где упразднили 57 населенных пунктов. Тройку замкнул Пермский край — 15.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В 2024 году количество упраздненных населенных пунктов превысило 300 сел и деревень.

В Татарстане за прошедший год упразднено два населенных пункта. Речь идет о поселке Хазовка и Бутинском лесничестве, они были признаны нефункционирующими и не имеющими перспектив развития. Жители Бутинского лесничества переехали в поселок Молодежный еще в 1997 году. Хазовка опустела в 1985 году: население поселка перебралось в село Сосновка и деревню Нолинку.



Зульфат Шафигуллин