Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69%

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

За неделю с 25 по 31 октября инфляция составила 0,07%. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,17% при увеличении темпов сезонного удорожания плодоовощной продукции (1,68%). На остальные продукты питания вторую неделю подряд фиксируется околонулевой рост цен (+0,01%, как и неделей ранее).

В сегменте непродовольственных товаров рост цен почти отсутствует (0,01%, как и неделей ранее). В сегменте регулируемых и туристических услуг на отчетной неделе темпы роста цен снизились (0,04% после роста на 0,13% неделей ранее).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 24 октября инфляция в годовом выражении замедлялась до 12,88% по сравнению с 13,1% неделей ранее. На неделе с 18 по 24 октября фиксировался умеренный рост цен на 0,08%. В сегменте продовольственных товаров наблюдается рост цен на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.



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Максим Кокунин