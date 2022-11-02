Проезд по М-12 от Москвы до Казани может подорожать
Проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Он отметил, что «удорожания надо как-то восполнять», и перечислил: в 2021 году вырос доллар, наложились пандемийные ограничения и рост цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, только удорожание по трассе Москва — Казань за металл составило 12 млрд, удорожание стоимости перевозок — 8 миллиардов.
— Мы будем считать стоимость, искать тот паритетный уровень цен, который позволит и возвращать инвестиции. Возвращая инвестиции, мы можем строить новые дороги, — сказал вице-премьер.
Он также упомянул о дыре в бюджете «Автодора» — на сегодняшний день она составляет 130 млрд рублей. Чтобы закрыть ее, необходимо повысить стоимость проезда, сказал он.
В «Автодоре» сообщали, что стоимость проезда по трассе М-12 во Владимирской области составит 104 рубля для легковушек и 312 рублей для грузовиков. Мотоциклисты поедут по тарифу легковых автомобилей.
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