Проезд по М-12 от Москвы до Казани может подорожать

Проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Он отметил, что «удорожания надо как-то восполнять», и перечислил: в 2021 году вырос доллар, наложились пандемийные ограничения и рост цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, только удорожание по трассе Москва — Казань за металл составило 12 млрд, удорожание стоимости перевозок — 8 миллиардов.

— Мы будем считать стоимость, искать тот паритетный уровень цен, который позволит и возвращать инвестиции. Возвращая инвестиции, мы можем строить новые дороги, — сказал вице-премьер.

Он также упомянул о дыре в бюджете «Автодора» — на сегодняшний день она составляет 130 млрд рублей. Чтобы закрыть ее, необходимо повысить стоимость проезда, сказал он.

Фото: avo.ru

В «Автодоре» сообщали, что стоимость проезда по трассе М-12 во Владимирской области составит 104 рубля для легковушек и 312 рублей для грузовиков. Мотоциклисты поедут по тарифу легковых автомобилей.



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Маргарита Головатенко