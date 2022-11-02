Не покинувшие Херсонскую область граждане получат сертификаты на приобретение жилья в других регионах России

Жители Херсонской области, не покинувшие регион по причине исполнения должностных обязанностей или участия в спецоперации, также имеют право на сертификаты для приобретения жилья в других субъектах России. Об этом сообщила областная администрация в своем telegram-канале.

— Получателями социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов, подтверждающих права гражданина на такую социальную выплату, являются все жители Херсонской области, кто выехал в другие субъекты РФ, а также граждане, не покинувших Херсонскую область по причине исполнения ими должностных обязанностей в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ или участия в СВО, — говорится в сообщении.

Право на подачу заявления на жилищный сертификат имеют члены семей таких граждан на основании доверенности, выданной в простой письменной форме.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Вчера жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. С 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация.



На прошлой неделе замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.

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Максим Кокунин