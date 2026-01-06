Полезное поражение перед дедлайном: «Авангард» победил и показал слабые места «Ак Барса»

Омичи прервали четырехматчевую победную серию «барсов»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала свою четырехматчевую победную серию и потерпела первое в 2026 году поражение. Подробности — в материале «Реального времени».

Яшкина снова нет в заявке

Матч с «Авангардом» многие считали определяющим при оценке шансов «Ак Барса» в чемпионате. Перед игрой «барсы» опережали омичей в турнирной таблице на одно очко, сыграв на две игры больше. Победа в очном поединке могла укрепить позиции казанцев, а поражение — отодвинуть на строчку ниже.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем к матчу с «Авангардом» команда Анвара Гатиятулина подходила с четырехматчевой победной серией. На этом отрезке «барсы» обыграли «Салават Юлаев» (2:1), «Трактор» (3:2), «Северсталь» (4:3Б) и «Автомобилист» (5:0). Убедительному шествию не хватало лишь победы над прямым конкурентом в лице омичей. Так что встреча ожидалась с большим нетерпением.

Относительно составов было только две интриги. У «Ак Барса» неожиданно подвис Дмитрий Яшкин. Прошлогодний капитан «барсов» пропустил встречу с «Северсталью», а затем не попал в заявку на игру с «Автомобилистом». Причем во втором случае его лишили места в ростере из-за опоздания на командное собрание. В «Авангарде» же перестал играть Клим Костин. Форвард недавно вернулся из НХЛ и пока с трудом вписывается в систему игры омичей.

Тренеры не стали менять отношения к опальным нападающим в преддверии матча в Казани. В итоге и Яшкин, и Костин не были заявлены на игру. Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции намекнул, что экс-капитан казанцев может вернуться в состав к поединку с «Барысом», который пройдет 8 января. Пока же Яшкин смотрел матч на трибунах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В остальном состав «Ак Барса» не претерпел серьезных изменений. Единственное, Игорь Бардин заменил в заявке Александра Иванова, но это не сильно влияло на исходные шансы команды. А вот вратарская дуэль предстояла интересная. Тимур Билялов и Никита Серебряков проводят сезон выше всяких похвал. Успешная игра голкиперов обещала стать решающей в плане результата в предстоящем матче.

Вратари «дотащили» до третьего периода

В итоге именно все так и вышло. Билялов и Серебряков долгое время не давали никакого повода усомниться в своем мастерстве. Вратари выручали в самых сложных моментах. Серебряков в первом периоде дважды остановил Артема Галимова и Александра Барабанова. У Билялова работы было больше, но и он держался на высоте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым серьезным испытанием для «Ак Барса» стала вторая двадцатиминутка, где казанцы дважды нарвались на штраф. У «Авангарда» лучшее большинство в лиге, команда Ги Буше реализует более 36% своих попыток. Однако «барсы» справились и даже могли забить в меньшинстве. Впрочем, бросков у омичей в сторону Билялова тоже хватало.

К третьему периоду команды подошли при нулях на табло — 0:0. Правда, уже на 43-й секунде после перерыва «Авангард» открыл счет. Дамир Шарипзянов бросил с прострела, Билялов отразил, но Майкл Маклауд успел на добивание — 0:1. Тут же «Ак Барс» сравнял — Александр Хмелевский и Кирилл Семенов вывели на бросок Владимира Алистрова, который переиграл Серебрякова — 1:1. Омичи бросились забивать еще — Маклауд прошел полплощадки и отпасовал на Шарипзянова, а защитник был точен — 1:2.

«Ак Барс» в концовке матча устроил настоящее давление на оборону гостей. Серебрякова тщательно опекали его защитники — перекрывали зоны и бросались под шайбу. Летевшие в створ броски вратарь отразил и стал главной звездой матча, добыв для своей команды победу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше признался, что обожает такой хоккей, который получился во вторник в Казани.

— Обожаю такой хоккей, именно в плей-офф ничего не может быть лучше него. Я не очень большой фанат романтичного хоккея — мне нравится хоккей жесткий, суровый, с борьбой на каждом участке площадки. Сегодня так и было. Было много силовой борьбы, хоккеисты боролись у ворот. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта. В КХЛ и в НХЛ — это лучший вид спорта. Игроки такие матчи любят, сегодня был именно такой матч, — сказал Буше.

Вратарская победа, тренерское поражение?

Обычно такие победы называют вратарскими. Билялову просто не повезло — пропустил на одну шайбу меньше. А вот поражения всегда становятся тренерскими. Впрочем, Анвар Гатиятулин не согласился. По мнению тренера «Ак Барса», игра его команды не была слабее соперника.

— В результате — сильнее. Но я не скажу, что в содержании игры мы были слабее. Невозможно одной команде постоянно доминировать, инициатива по ходу матча переходит. По созданным моментам мы не уступили, были и броски опасные, и шансы. Соперник лучше распорядился нашими ошибками, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одно можно сказать точно — в турнирной таблице «Ак Барс» пропустил «Авангард» вперед. И назвать победу омичей незаслуженной нельзя. Гости были гораздо острее казанцев, гораздо мобильнее и интереснее. Возможно, с возвращением Яшкина вариативность «Ак Барса» повысится. Но на долго ли вернется нападающий? Ходят слухи, что Яшкина готовы обменять в ЦСКА на Даниэля Спронга.

Так что поражение от «Авангарда» может быть даже полезным. Теперь уже очевидно — состав «Ак Барса» требуется в усилении. До дедлайна у команды больше нет в календаре сложных соперников, «барсы» способны выдать серию из девять побед подряд. Всерьез оценить силу «Ак Барса» по ним не получится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Авангард» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 — Маклауд (Чеккони, Шарипзянов, 40:43);

1:1 — Алистров (Семенов, Хмелевский, 42:35);

1:2 — Шарипзянов (Маклауд, Чеккони, 45:32).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 января в Казани с астанинским «Барысом» в 17:00 по московскому времени. После этого команду ждет четырехдневная пауза, так что надо как следует выложиться и показать результат. Иначе никак.

