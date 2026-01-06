Минниханов поздравил с Рождеством православных жителей Татарстана
Этот праздник «настраивает на дела милосердия», подчеркнул раис республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством Христовым. По его словам, этот праздник «вселяет в верующих надежду на лучшее будущее, настраивает на дела милосердия».
— Этот светлый, жизнеутверждающий праздник наполнен верой в торжество идеалов добра, нравственное возрождение и духовное единение. Он вселяет в верующих надежду на лучшее будущее, настраивает на дела милосердия, учит взаимовыручке, что особенно необходимо всем нам в столь непростое время, — сказал Минниханов.
Также раис Татарстана перечислил главные события прошлого года для православных жителей региона. Среди них Минниханов выделил визит в республику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее Минниханов призвал принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и пожарной безопасности на рождественских торжествах.
