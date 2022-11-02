Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе

Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщили в Минобороны.

Вчера президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

Российский лидер отмечал, что киевский режим использовал гуманитарный зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута:

— Необходимо получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой инициативы, — утверждал Путин.

1 ноября делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября. По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хака, приостановка движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» является временной мерой.



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Маргарита Головатенко