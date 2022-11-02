В России намолотили рекордные 150 млн тонн зерновых — это много или мало?

В России намолотили 150 миллионов тонн зерновых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это рекорд.

— Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году, — сказал глава российского правительства.

Михаил Мишустин рассказал, что по сравнению с 2021 годом в России увеличились сборы картофеля, тепличных овощей, а также фруктов, сои и рапса. Он обратил внимание, что для успешного завершения осенних полевых работ аграриев необходимо обеспечить семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами.

Фото: realnoevremya.ru

150 миллионов тонн — это:

98,7% от прогнозируемого урожая — ожидается, что в России намолотят 152 млн тонн зерновых.

— ожидается, что в России намолотят 152 млн тонн зерновых. На четверть больше, чем в 2021 году — урожай зерна составил 120,656 миллиона тонн.

— урожай зерна составил 120,656 миллиона тонн. На 12% больше предыдущего рекорда — его зафиксировали в 2020-м, он составил 133,5 млн тонн.

— его зафиксировали в 2020-м, он составил 133,5 млн тонн. В 2,5 раза больше, чем в засушливый 2010 год , — урожай зерновых составил тогда 60,9 млн тонн.

, — урожай зерновых составил тогда 60,9 млн тонн. Урожай 30 республик Татарстан — в этом году в республике собрали 5 млн тонн зерновых.

— в этом году в республике собрали 5 млн тонн зерновых. Урожай 181 Кировской области — в 2022-м регион намолотил рекордные 825,8 тыс. тонн зерна.

— в 2022-м регион намолотил рекордные 825,8 тыс. тонн зерна. Почти 14 урожаев Белоруссии — в этом году в республике ожидают рекордные 11 млн тонн зерновых.

— в этом году в республике ожидают рекордные 11 млн тонн зерновых. Четыре урожая Польши — он прогнозируется тоже в рекордном объеме: около 36 млн тонн.

— он прогнозируется тоже в рекордном объеме: около 36 млн тонн. Больше 2,5 урожая Украины — в этом году в стране прогнозируют до 55,7 млн тонн.

— в этом году в стране прогнозируют до 55,7 млн тонн. 3,5 урожая свеклы — в России собрали более 43 млн тонн.

— в России собрали более 43 млн тонн. Почти шесть урожаев масличных культур — в этом году в России должны собрать 25,5 млн тонн.

— в этом году в России должны собрать 25,5 млн тонн. 21 урожай картофеля — в организованном секторе в России собрали 7 миллионов тонн.

— в организованном секторе в России собрали 7 миллионов тонн. Больше трети прогнозируемого урожая зерновых в Китае — ожидается сбор 420,2 млн тонн зерна.



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Татьяна Демина