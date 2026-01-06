МИД России выразил поддержку и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес

«Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», считают в ведомстве

МИД России выразил поддержку уполномоченному президента Венесуэлы Делси Родригес.

— Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано, — цитирует заявление МИД России РИА «Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о задержании и эвакуации из Венесуэлы Николаса Мадуро совместно с супругой. Сегодня ночью состоялось судебное заседание.

Временно исполнять обязанности президента Венесуэлы поручено Делси Родригес. В связи с этим в стране объявили мобилизацию и военный режим для производств.

Зульфат Шафигуллин