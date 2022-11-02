Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений в случае нарушений гарантий со стороны Украины

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.

Сегодня в МИД сообщили, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет.

Вместе с этим в Минобороны заявили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.



Фото: wikimedia.org

Вчера Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева. Он отмечал, что киевский режим использовал гуманитарный зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута:

— Необходимо получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой инициативы, — утверждал он.



Напомним, 29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок после теракта в Севастополе:

— В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, — сообщили в Минобороны.



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Максим Кокунин