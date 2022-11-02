Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза

Фото: Министерство обороны России

С февраля группировка НАТО у российских границ выросла в 2,5 раза, до 30 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его прогнозу, она может увеличиться.

— В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ, — цитирует Сергея Шойгу «РИА Новости».

Он обратил внимание, что усиление НАТО у российских границ угрожает не только России. «Под ударом» из-за этого находятся и ее союзники — прежде всего Белоруссия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства, — заявил Сергей Шойгу.

В мае он рассказал, что за 8 лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием, в США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ.

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Татьяна Демина