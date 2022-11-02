Граница между Татарстаном и Башкирией внесена в ЕГРН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Башкирией. Ее общая протяженность составила 498 километров, сообщили в пресс-службе Росреестра по РТ.

Граница между двумя субъектами не изменила их площадь и конфигурацию. Работа по установлению границ с соседними регионами проводится в том числе для наполнения ЕГРН точными сведениями, что, в свою очередь, является одним из этапов реализации в регионе государственной программы «Национальная система пространственных данных».

По словам руководителя Управления Росреестра Татарстана Азата Зяббарова, актуальные сведения о границах, в том числе между регионами России, внесенные в ЕГРН, способствуют рациональному использованию земельных ресурсов и гарантируют права собственников недвижимости.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в середине октября сообщалось, что граница между Татарстаном и Башкирией подготовлена для внесения в ЕГРН. В основном граница двух республик проходит по территории лесных массивов, водных источников и частично — по сельхозугодьям. Татарстан граничит с Башкирией в восточной части территории, где с его стороны расположены Актанышский, Муслюмовский, Азнакаевский, Ютазинский и Бавлинский районы.



Процесс их установления проходил на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов и ортофотопланов разных лет с учетом интересов населения регионов.



В июле председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя республиками завершены.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин