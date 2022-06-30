Силовики задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Согласно информации знакомого Мау, с участием ректора во вторник проводились следственные действия, а позавчера ночью его вызывали на допрос. Другой знакомый подтвердил, что Мау позавчера ночью вызвали на допрос.

Источник РБК, близкий к СКР, подтвердил проведение следственных действий в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа».

Как сообщает ГУ МВД России по Москве, Владимир Мау проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении экс-замминистра Минпросвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других.



Следственные действия продолжаются. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Фото: wikipedia.org / WL959

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение экс-замглавы Минпросвещения и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку в октябре 2021 года. Следствие считает, что в 2018 году Ракова и Зак вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Зуевым, заключив подложные трудовые договоры и фиктивно трудоустроив в институт 12 сотрудников Минпросвещения. За два года на зарплату фиктивных сотрудников ушло более 20 миллионов рублей.



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Маргарита Головатенко