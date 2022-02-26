Медведев назвал приостановку членства России в СЕ возможностью отменить мораторий на смертную казнь

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы. Об этом он заявил в посте во «Вконтакте».



«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б. Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США», — написал он.

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По мнению Медведева, «надо закрывать посольства на амбарные замки». Комментируя приостановку России в комитете министров Совета Европы, он отметил: «Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

Вчера Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Пока срана остается членом СЕ, а также участником ее конвенций. Такая приостановка временная. Она касается работы в ПАСЕ и ЕСПЧ.

Татьяна Леухина