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Медведев назвал приостановку членства России в СЕ возможностью отменить мораторий на смертную казнь

12:31, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 2
Медведев назвал приостановку членства России в СЕ возможностью отменить мораторий на смертную казнь
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы. Об этом он заявил в посте во «Вконтакте».

«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б. Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США», — написал он.

Фото: pixabay.com

По мнению Медведева, «надо закрывать посольства на амбарные замки». Комментируя приостановку России в комитете министров Совета Европы, он отметил: «Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

Вчера Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Пока срана остается членом СЕ, а также участником ее конвенций. Такая приостановка временная. Она касается работы в ПАСЕ и ЕСПЧ.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:46
    Снова будет действовать Смертная казнь для преступников - давно пара. Туда же Западных шпионов.
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  • Анонимно 12:51
    после выхода из всех извращённых советов европы итп организации России надо вернуться к смертной казни,в первую очередь расстрелять казнокрадов,воров итп двуногих животных,им до звании"человек"далеко)
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