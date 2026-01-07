В Татарстане спасли краснокнижных лебедей, не успевших улететь на зимовку

Ранее местный житель заметил пару лебедей, оставшихся на холоде

В Татарстане удалось спасти двух краснокнижных лебедей‑шипунов, которые по неизвестным причинам не успели улететь на зимовку. О происшествии сообщили в Минэкологии республики.

История началась на водохранилище в Альметьевске, где местный житель заметил пару лебедей, оставшихся на холоде. Поскольку лебеди‑шипуны занесены в Красную книгу Татарстана, ситуация требовала оперативного вмешательства. На место прибыли инспекторы юго‑восточного управления Минэкологии, которые помогли организовать безопасную перевозку птиц.

До момента спасения лебеди находились под опекой экоактивиста Дениса Максимова. Он обеспечил им условия, регулярно кормил и следил за их состоянием. Благодаря его заботе птицы смогли продержаться до момента, когда появилась возможность перевезти их в более безопасное место. Сейчас пернатые обрели новый дом на экоферме, где для них созданы все необходимые условия для зимовки.

Инспектор юго‑восточного управления Алина Залялтдинова подчеркнула значимость произошедшего: «В такие моменты и проявляется настоящее человеческое отношение. Помощь и доброта должны быть превыше всего».

Лебеди‑шипуны — птицы с характерным «шипящим» звуком при дыхании, отличающиеся от других видов лебедей изогнутой шеей и красным клювом с черным основанием.

Рената Валеева