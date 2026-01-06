За сутки в Казани зарегистрировано 160 сообщений о ДТП
Задержано шесть водителей в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в Казани оформили 160 сообщений о случаях дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
В результате происшествий раненых и погибших нет. Также задержаны шесть водителей в состоянии опьянения и шесть водителей, не имеющих права управления транспортным средством.
В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено пять граждан.
Ранее 4 января четыре человека погибли в массовой аварии на автодороге Казань — Альметьевск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».