За сутки в Казани зарегистрировано 160 сообщений о ДТП

Задержано шесть водителей в состоянии опьянения

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в Казани оформили 160 сообщений о случаях дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В результате происшествий раненых и погибших нет. Также задержаны шесть водителей в состоянии опьянения и шесть водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено пять граждан.

Ранее 4 января четыре человека погибли в массовой аварии на автодороге Казань — Альметьевск.

Зульфат Шафигуллин