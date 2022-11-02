В Казани началась реставрация Дома Каменева

Фото: Максим Кокунин

В Казани началась реставрация объекта культурного наследия, расположенного по улице Кремлевской, 71, более известного как дом, в котором в XVIII веке жил поэт Гаврила Петрович Каменев. Сегодня в нем расположено Управление кадровой политики. И если среди зданий мэрии и исполкома его передний фасад выглядит вполне естественно и презентабельно, то на обратной стороне жители привыкли видеть руины, больше похожие на заброшенную тюрьму в самом центре города. Перед Универсиадой 2013 года власти прикрыли эту часть баннером. Но так не могло быть всегда, и в июле текущего города был объявлен тендер на реконструкцию дома. Из-за аварийности строений к работе были подключены археологи, которые в итоге дали свое одобрение. О том, что сейчас происходит с историческим памятником возле кремля и чем закончится его реставрация, рассказывает «Реальное время».

Реконструкции — быть!

О том, что здание будет реконструироваться, стало известно еще 23 июня. Экспертизу выполнил доктор исторических наук, глава центра археолого-этнологических исследований, профессор кафедры всеобщей истории МарГУ Юрий Зеленеев. Главной целью было определить возможность сохранения объекта при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ во время реконструкции здания.

Заказчиком экспертизы выступило ООО «ПЦ Град» — известная на рынке благоустройства общественных пространств казанская компания, которая занималась проектами Аллеи ветеранов, скверов на Советской площади, на улице Академика Парина, вела реконструкцию парка имени Урицкого, набережной реки Ошмы у сквера «Яшьлек» в Мамадыше. В портфеле госзаказов фирмы контракты на общую сумму свыше 75 миллионов рублей.

— Здание располагается на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место: культурный слой исторического центра города Казани — XI—XVIII» и входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля», XV — первая четверть XX вв., включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также располагается на территории исторического поселения регионального значения г. Казань, — говорится в документации к тендеру. Объект поставлен на охрану еще в советское время — постановлением Совета министров Татарской АССР от 27 июля 1987 года.

Фото: Максим Кокунин

Изучив проектную документацию, Зеленеев пришел к выводу, что проведение земляных работ (разработка траншей под прокладывание двух участков теплотрассы) может ухудшить состояние дома. К реализации проекта подключили и археологов. Ульяновское ООО «Архгеоэксперт» представило Комитету Татарстана по охране объектов культурного наследия документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности ОКН, с планом проведения археологических полевых работ.

Сотни миллионов на сохранение

В июле «Реальное время» рассказывало, что на реконструкцию здания из городского бюджета направят 841 миллион рублей. Из них более 605,5 миллиона потратят на наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Подрядчику, которого ищет Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, предстоит отреставрировать фасад и внутреннюю отделку здания, перестроить сети теплоснабжения, архитектурно-художественную подсветку и так далее. Работы затронут внутреннее электроснабжение и электроосвещение, канализацию, охранно-тревожную сигнализацию и так далее. В обязанности подрядчика также входят благоустройство прилегающей территории здания и компенсационная посадка деревьев.

— На момент начала реставрации на участке строительной площадки находятся существующие здания и сооружения, деревья и кустарники, подлежащие сохранению, — указал заказчик.

Фото: Максим Кокунин

В сентябре контракт был заключен с местным ООО «Восток-С». Его стоимость составила 803,1 миллиона рублей. В ходе аукциона цена контракта упала на 4,5%. В тендере участвовали всего две компании. Конкурент ООО «Восток-С» предложил за свои услуги 807,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в этом году ООО «Восток-С» также получило контракт на реставрацию и ремонт здания казанского отделения Дворянского земельного банка на ул. Бутлерова, 40/11 почти за 290,6 миллиона рублей, а также на аналогичные работы в здании Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева по ул. Жуковского, 4 (лит. Б) за 101,4 миллиона.

Реставрация находится на этапе демонтажных работ

Уже сейчас со стороны заднего фасада дома по улице Батурина вовсю кипят строительные работы. Если на Кремлевской рабочие возвели строительные леса и занимаются обновлением фасада, то сзади экскаваторы разбирают старинные стены и рубят мешающие им деревья. После того как территория была очищена, картина стала гораздо яснее, и кучи строительного мусора на фоне развалин начали вызывать вопросы по поводу сохранения этих построек.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани с просьбой разъяснить ситуацию. В пресс-службе изданию рассказали, что дом находится на реставрации и сносить какие-либо постройки там не собираются исходя из статуса объекта культурного наследия.

Фото: Максим Кокунин

— Реставрация находится на этапе демонтажных работ. Проводится усиление фундаментов и стен методом инъектирования. Контракт на проведение реставрационных работ заключен до ноября 2023 года, — отметили в пресс-службе.

Говоря о будущем этого дома, в мэрии отметили, что комплекс останется в том же виде. Он будет воссоздан согласно проектным решениям и видоизменяться не будет. После завершения реставрации в этом здании, как и ранее, планируется размещение сотрудников исполкома. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что примыкающая к дому автомобильная парковка продолжит работать.

Историческая справка

Двухэтажное здание на Кремлевской, 7/1 было возведено еще в 1744 году по проекту В. Кафтырева и принадлежало казанским купцам Каменевым — старинной и богатой купеческой семье. Отец Гаврилы Каменева был знаменитым купцом, президентом губернского магистрата и городским головой. Достигнув совершеннолетия, Гаврила Петрович стал самостоятельно вести торговые дела: в 1790-х он избирался сначала ратманом, а затем и бургомистром городового магистрата, быстро выбился в купцы первой гильдии, а спустя несколько лет получил звание коммерции советника.

В цокольном этаже купеческого дома со стороны двора размещались складские помещения, а на первом — 11 лавок под каменными сводами, на втором этаже — семь жилых комнат.

Фото: Максим Кокунин

С середины XIX века дом принадлежал семье Николая Боратынского — сына известного русского поэта Евгения Боратынского, позднее — Ольге Болдыревой. В начале XX века на верхнем этаже здания помещалась гостиница «Гамбург» купца Батурина.

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Максим Кокунин