Марат Хуснуллин предложил применить «новые нестандартные меры» для решения проблем ЖКХ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям следует применить «новые нестандартные меры». По его словам, они должны остановить «ухудшение ЖКХ».

Марат Хуснуллин обратил внимание, что на сегодняшний день в России свыше 40% сетей жилищно-коммунального хозяйства нуждаются в замене. По его мнению, помочь в решении этой проблемы может тарифная политика, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что за 2021 год властей могли повысить тарифы на 4%. Однако они увеличились в среднем на 3,1%, что может привести к тому, что «ЖКХ за прошедший год в еще более худшее положение придет», предупредил Марат Хуснуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.



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Татьяна Демина