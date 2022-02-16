Итоги дня: когда в Казани начнется оттепель, дело о захоронениях в Донбассе, продление М-12 до Монголии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 февраля.
- Президент США Джо Байден сделал несколько заявлений относительно российско-американских отношений, украинского кризиса и проекта гарантий безопасности. Он заверил, что Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией. Что касается гарантий безопасности, которые Россия, США и НАТО обсуждают уже больше месяца, то Байден отметил «безостановочную дипломатию» и предложил дать ей шансы. Американский лидер считает, что нужно продолжать работу в этом направлении.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил обращение Государственной думы о признании Луганской и Донецкой народных республик и принял его к сведению. Несмотря на рассмотрение вопроса о признании ЛНР и ДНР, в московском Кремле признают, что осуществление такого шага не коррелируется с Минскими соглашениями.
- Также Песков прокомментировал обращение президента США Джо Байдена. По мнению пресс-секретаря президента РФ, «это, наверное, должно нам импонировать». Однако он обратил внимание, что россиянам было бы приятнее, если бы в речи Байдена не содержалось угроз. К тому же, по его мнению, американскому лидеру не помешало бы призвать украинцев «не стрелять друг в друга никогда».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому и украинском коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести совместную встречу. Он хочет организовать ее в своей стране. По его словам, президент Украины позитивно относится к такой идее, если Путин также отнесется к этому вопросу, то встреча может пройти в Стамбуле или Анкаре.
- Британский таблоид The Sun отредактировал статью о якобы планируемом «вторжении» России на Украину. По первоначальным данным издания, оно должно было состояться сегодня, в 1.00 по британскому времени (то есть в 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому). Однако сейчас газета пишет, что минувшая ночь «прошла без происшествий».
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на весь 2022 год. «Хотелось бы спланировать отпуск», — говорится в сообщении дипломата, где она обращается к изданиям Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д.
- «Вторжения» России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем. Об этом заявил изданию Die Welt постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце. На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля «вторжении» России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату «нападения» на конец февраля. Причиной, по которой наступление не произошло 16 февраля, авторы назвали «неготовность российской армии».
- Председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков сообщил, что в Татарстане на 50% выросло число дел о банкротстве граждан. В 2020 году таких заявлений было 3,8 тысячи, 2,03 тысячи дел рассмотрели. А в минувшем году эти цифры составили уже 5,7 и 4,2 тысячи соответственно. Рост поступивших заявлений, по сравнению с предыдущим годом, вдвое, а в отношении рассмотренных дел он увеличился более чем в два раза.
- Почти на 30% выросла нагрузка на судей Арбитражного суда Татарстана за прошедший год: на каждого в среднем пришлось 124 дела в месяц. Так, служители Фемиды столкнулись с настоящим валом банкротств физлиц. Ненамного лучше ситуация и у предприятий и организаций. Сегодня в АС Татарстана на расширенном совещании с участием президента республики Рустама Минниханова подвели итоги работы за 2021 год. Подробности — в материале «Реального времени».
- Руководитель региональной студии Insight People Исмаил Сафиулов заявил, что блогеры в Татарстане могут зарабатывать от 20 тысяч рублей до 1,5—3 млн в месяц и более. По его словам, в последние два года в республике количество блогеров стало активно расти, одна из причин — пандемия коронавируса. Причем в настоящее время в сотрудничестве с ними заинтересован не только региональный бизнес, но и федеральные компании.
- Чешский политолог Крейчи заявил о попадании США в ловушку своей пропаганды из-за Украины. По его словам, США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник или в среду, или через неделю. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра. Он также отметил, что период Олимпийских игр для многих мировых политиков стал временем для резких заявлений и провокаций.
- Фрегаты НАТО были замечены в попытке вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку кораблей России в ходе учений в Средиземном море. В свою очередь, российские экипажи обнаружили излучения радиолокационных станций кораблей Североатлантического альянса. Попытка вести разведку была выявлена в ходе проведения группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части моря.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует продолжать обличать агрессивные планы России против Украины. По его словам, признаков военной деэскалации на месте не видно, но организация продолжает надеяться на движение по дипломатическому пути. Пока альянс не может уточнить количество российских сил у границы Украины. Но их численность постоянно растет.
- Скончался выдающийся художник, заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Гимаев, сообщили в Министерстве культуры РТ. Ему был 71 год. Прощание с ним прошло сегодня в Казани в мечети «Казан нуры» на улице Чистопольской. Гимаев работал в Казанском художественном училище и преподавал пантомиму в татарской гимназии №2. Руководил студией пантомимы «Бип» при Дворце культуры железнодорожников. Является членом Союза художников СССР.
- Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию государственной безопасности Украины, в которой Россия указана как угроза. Также он подписал очередной указ о санкциях против членов крымских избиркомов в связи с выборами в Госдуму на территории полуострова.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земельные участки, расположенные во втором поясе санитарных зон у рек, каналов, водохранилищ и озер. Ранее такие участки можно было сдавать в аренду, но нельзя приватизировать. Теперь их можно переводить из государственной или муниципальной собственности в частную.
- Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в последнюю декаду зимы ожидается циклон с атмосферными фронтами, из-за чего начнет понижаться давление, а температура будет расти. Также возможны осадки в виде мокрого снега или снега с дождем.
- Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности. В частности, вводится наказание до одного года колонии за укрывательство тяжких преступлений против детей младше 14 лет. Также повышается ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, совершенное группой по сговору, с использованием СМИ или интернета или уже судимым за педофилию, с пяти до шести лет колонии.
- Также был принят закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с начала текущего года. Он касается 2,6 млн россиян — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022-го. И закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Его протестируют в четырех регионах России, в том числе и в Татарстане.
- Также принят законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет за подобные действия. В нем дано более детальное и четкое определение пытки. Так, к целям осуществления пыток отнесли запугивание — способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких‑либо действий под страхом пытки.
- Украина приняла решение отказаться от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Он был создан решением Совета глав государств Содружества 21 июня 2000 года. 1 декабря 2000 года было утверждено его положение. Центр выполняет функции межгосударственного межведомственного штаба, координирующего антитеррористическую деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран Содружества.
- Следственный комитет завел уголовное дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей. По данным следователей, в августе — октябре прошлого года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений.
- Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по производительности труда. Рейтинг возглавили Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия. Также в лидерах оказались Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.
- В Набережных Челнах мужчина получил производственную травму в цехе ООО «ТатАгроЛизинг». По предварительным данным, мужчина по просьбе жены, которая также работает на предприятии, стал чистить аппарат для автоматической лепки пельменей. Вместо того чтобы воспользоваться специальным скребком, он засунул руку в работающий аппарат. В результате ему ампутировало левую кисть.
- Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что если российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева войдет в тройку лучших, то результаты соревнований в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Вчера российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступили с короткой программой в личном турнире, Камила получила наилучший результат — 82,16 балла.
- Во взятой в декабре допинг-пробе Валиевой выявили три препарата для сердца. Это триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Отмечается, что L-карнитин и гипоксен являются разрешенными препаратами для спортсменов.
- В Казани установили рекламные щиты в поддержку российской фигуристки. На них помещена фотография спортсменки и надпись «Камила, мы с тобой!». По всей Казани установили 29 таких щитов. Они появились на улицах Краснококшайской, М. Вахитова, Большой Крыловке, Чистопольской, Фучика, Закиева, Мавлютова, Гвардейской, Зорге, Оренбургском тракте, проспектах Ямашева и Победы. Также муфтии Духовного управления мусульман (ДУМ) России прочли молитву в ее поддержку и поддержку всех спортсменов на Олимпиаде.
- В Казани проходит заседание жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Финалисты из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая, Штутгарта представили первые эскизы архитектурной концепции нового здания театра имени Камала. Архитекторы постарались учесть удобное расположение главного входа в театр, направление пешеходного потока от остановок общественного транспорта, возможные сценарии передвижения по району и др.
- Следком РТ ищет пострадавших от действий экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии Игоря Птицина, обвиняемого в совершении серии нападений на женщин, осуществленных в период с 2009 по 2017 год на территории Кировского и Авиастроительного районов Казани. Поиск ведется «в целях установления всех эпизодов преступных действий» Птицина. Пострадавших просят обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Татарстану, которое находится в Казани по улице Наки Исанбета, 57, или позвонить по телефону 8(843) 221-73-81.
- Сегодня перед Верховным судом Татарстана предстал осужденный банкир Роберт Мусин. В заседании по рассмотрению своей и других апелляционных жалоб на приговор он участвовал дистанционно — в режиме видео-конференц-связи с СИЗО. Ранее бывшего министра финансов РТ и председателя правления «Татфондбанка» приговорили к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. Едва начав заседание, его отложили на 23 марта. Так как третьи лица по делу своевременно не получили часть важных документов — дополнения к жалобе адвоката на оспариваемый приговор и возражения потерпевшей стороны на эти дополнения.
- Накануне Верховный суд Татарстана отменил новый приговор по делу бывшего адвоката и следователя СКР Рустема Садыкова. В апелляционной инстанции был постановлен новый приговор: обвиняемый признан виновным в мошенничестве и наказан условным сроком. При проверке жалоб на приговор Вахитовского суда апелляционная инстанция усмотрела в данном документе ряд существенных нарушений. В результате пересмотра изменилось и наказание: вместо 1 года колонии-поселения Садыков приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
- Приволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию технических устройств сети газораспределения и газопотребления ООО «Дорстрой». Причиной стали результаты внеплановой выездной проверки. Ранее было выявлено 20 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Как оказалось, 18 из них так и не устранили. Среди них есть и грубые нарушения, например отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
- Жители России, находясь на пенсии, хотели бы получать в среднем около 55,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании Сбер НПФ. Мужчины называли сумму порядка 60 тысяч рублей в месяц, женщины — 51 тысячу рублей. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
- Правительство России сейчас прорабатывает вопрос финансирования продления автотрассы М-12 Москва-Казань до Новосибирска с выходом на Монголию. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас на участке Москва — Казань задействованы 15 тысяч рабочих. Уже в июле на стройку выйдут 38 тысяч человек.
- Также он назвал действующую ключевую ставку Центробанка серьезной угрозой для сферы жилищного строительства. На сегодняшний день она составляет 9,5%. Хуснуллин заверил, что правительство России продолжает работать, чтобы значение ставки по ипотеке не превышало 7,9%, даже несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки.
- Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия выступает против запрета майнинга в стране. Ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства Антон Силуанов.
При этом предлагается установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов.
- Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном майнинге. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, предъявлено 32-летнему директору энергохозяйства наземного транспорта казанского МУП «Метроэлектротранс» и 40-летнему бывшему главному инженеру предприятия. По версии следствия, с марта по май 2021 года они приобрели и использовали для майнинга криптовалюты 25 единиц оборудования.
- Роспотребнадзор республики оштрафовал на 20 тысяч рублей магазин «Лента», в котором продавец обсчитал покупателя на 21,24 рубля. Покупатель подал жалобу, в которой заявил, что купил шашлык из куриных окорочков по цене, превышающей сумму на ценнике. Специалисты установили, что потребитель заплатил 113,27 рубля, хотя товар стоил 134,51 рубля. Так, магазин допустил обсчет потребителя, за что и был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ.
- Сборная Олимпийского комитета России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине и вышла в полуфинал. Счет — 3:1. В первом периоде шайбу в ворота сборной Дании забросил капитан команды ОКР и знаменосец на Олимпийских играх в Пекине Вадим Шипачев.
Во втором шайбу забросил россиянин Никита Нестеров. В сборной Дании гол на счету Франса Нильсена. В третьем периоде шайбу в ворота датчан забросил Вячеслав Войнов.
- Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете 4 х 6 км на Олимпиаде в Пекине. В составе команды были Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина. Первое место у сборной Швеции. Их результат — 1:05:44,6. Россиянки опоздали на 24,7 секунды. Третьими пришли спортсменки из Германии (+34,6 секунды).
- Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Так, спортсменки принесли 22-ю награду сборной России. Первое место заняли немки Катарина Хенниг и Виктория Карл с результатом 22 минуты 9,85 секунды. Серебряную медаль получили шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг с отставанием на 0,17 секунды. Российские лыжницы прибыли на 0,71 секунды позже.
- Российские лыжники стали третьими в финале командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. Бронзу в копилку медалей ОКР принесли Александр Большунов и Александр Терентьев. Первыми в командном спринте стали лыжники из Норвегии с результатом 19 минут 22,99 секунды. Серебро у Финляндии, отставшей от победителей на 2,46 секунды.
- Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпийский играх в Пекине. Это вторая олимпийская медаль в его карьере. Буров набрал 114,93 балла. Его опередили китаец Ци Гуанпу, который взял золото с 129 баллами, и украинец Александр Абраменко, ставший вторым с 116,5 балла.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за распространение лжи о возможности вторжения России на Украину. Дипломат считает, что извинения должны быть принесены России, Украине и Великобритании и СМИ, посчитавшим ее заявления правдой. По словам Захаровой, глава британского МИД стала лицом дезинформационной кампании против России, которая служит для военного освоения Украины странами НАТО.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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