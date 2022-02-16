The Sun отредактировало статью о времени «вторжения» России на Украину

Британский таблоид The Sun отредактировал статью о якобы планируемом «вторжении» России на Украину. По первоначальным данным издания, оно должно было состояться сегодня в 1.00 по британскому времени (то есть в 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому).



Однако сейчас The Sun пишет, что минувшая ночь «прошла без происшествий».

— Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, — цитирует статью RT.

Фото: pixabay.com

Накануне издание сообщило, что Россия якобы планирует нанести по Украине массированный ракетный удар. В нападении должны были принять участие около 200 тысяч военных. По данным источника, на белорусско-украинской границе находятся порядка 40 тысяч российских военных, еще 30 тысяч — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сведения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину появляются в СМИ не первый месяц. Представители России, в том числе и президент Владимир Путин, неоднократно опровергали эту информацию.

Как рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, президент относится к сообщениям о датах нападения с юмором и иногда в шутку интересуется, не публикуют ли где-то точное время нападения в часах.

Диана Жиленкова