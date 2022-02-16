Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию технических устройств ООО «Дорстрой»

Приволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию технических устройств сети газораспределения и газопотребления ООО «Дорстрой». Причиной стали результаты внеплановой выездной проверки.

Ранее было выявлено 20 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Как оказалось, 18 из них так и не устранили. Среди них есть и грубые нарушения, например, отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Также не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не проводится подготовка и аттестация работников и др.

В результате выдано новое предписание с указанием сроков устранения нарушений, материалы дела переданы в Альметьевский городской суд Татарстана, сообщается на сайте Приволжского управления Ростехнадзора.



В прошлом месяце Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве объекта ООО «Евростиль» в республике. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ.

Диана Жиленкова