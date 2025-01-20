В Татарстане ожидаются метели и сильный ветер

Фото: Владимир Васильев

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий.

В конце дня и вечером 20 января, а также ночью и днем 21 января на территории республики, включая Казань, местами ожидаются метели с ухудшением видимости до 1—2 км.

Прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами 16—21 м/с, в Казани — до 18 м/с. Жителей и гостей региона призывают быть внимательными и осторожными.

Рената Валеева