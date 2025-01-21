Искусство травмы Холокоста

В Казани открылась выставка, посвященная творчеству еврейских художниц Мальвы Шалек, Эллы Либерман-Шибер и Галины Оломуцки

Фото: Мария Зверева

До конца января в Казани пройдет серия мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Освенцима. Вчера прошло одно из них — открытие выставки «Искусство Холокоста — оружие сопротивление» в Доме дружбы народов РТ. Это скорее информационные стенды, чья основная задача — познакомить публику с жизнью и творчеством трех еврейских художниц. В своих работах Мальва Шалек, Элла Либерман-Шибер и Галина Оломуцки отразили ужасы Холокоста, который пережили сами и который видели в концлагерях. «Реальное время» рассказывает, кем были эти женщины.

Последний портрет Мальвы Шалек

Мальва Шалек, или Мальвина Шалкова — чешская художница, которая создала свой самый важный художественный цикл во время Холокоста. Ее подход к искусству был как никогда честным, а картины задокументировали страдания и героизм окружающих ее людей. Мальва Шалек родилась 18 февраля 1882 года в Праге в семье германоязычных интеллектуалов-евреев. Она выросла среди книг и больших идей. В доме ее родителей, которые занимались мебельным антикваром, была большая библиотека и музыкальный архив. Семья Шалек была довольна известна среди пражской элиты. Культурная атмосфера дома Шалек не только способствовала развитию любознательности, но и заложила основу для художественного взгляда Мальвы.

Художница Мальва Шалек. Мария Зверева / realnoevremya.ru

С ранних лет девочка проявляла интерес к изобразительному искусству. Мальва изучала живопись в Мюнхене и Вене, где закрепила свои навыки в портретной живописи. Ее работы завоевали популярность в кругах австрийской буржуазии. Акцент в своих картинах она делала на женщинах и детях, создавала портреты, пронизанные теплотой и вниманием к деталям. Некоторые из произведений Мальвы Шалек были выставлены в Венском сецессионе. Это выставочное пространство для молодых австрийских художников.

Однако приход нацистов перечеркнул карьеру молодой женщины. В 1938 году, после аншлюса Австрии, Мальве пришлось оставить мастерскую в Вене и бежать. Она поселилась в Литомержице, где в то время находился ее брат Роберт. Но и там спокойствие не продлилось долго. В 1942 году Мальву депортировали в концентрационный лагерь Терезинштадт.

Работа Мальвы Шалек «Больная женщина в постели». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Именно там Мальва Шалек раскрыла глубину своего таланта. Несмотря на невыносимые условия, она создала более ста акварелей и рисунков, документируя жизнь заключенных. Ее картины, выполненные в сдержанной, реалистической манере, стали бесценным свидетельством эпохи. Они запечатлели не только страдания, но и моменты человечности. На одном из рисунков видны тесные комнаты, заполненные людьми, их вещи разбросаны по углам. Эта клаустрофобия передает трагедию Терезина лучше любых слов.

Последняя работа Мальвы Шалек — автопортрет, который она написала незадолго до депортации в Освенцим. Это произведение, выполненное с невероятной эмоциональной силой, показывает ее глубокое осознание собственной судьбы. На автопортрете Мальва изобразила себя сдержанно, но с проникновенным взглядом, полным внутреннего достоинства и стойкости. Глубокие линии на лице — свидетельства тяжелых испытаний, а строгий, но спокойный фон подчеркивает внутреннюю собранность. Этот автопортрет как бы напоминает, что даже в самые мрачные моменты человек способен оставаться самим собой.

Автопортрет Мальвы Шалек. Мария Зверева / realnoevremya.ru

К сожалению, искусство не спасло Мальву Шалек от трагической судьбы. Когда немецкий врач, сотрудничающий с нацистами, потребовал от Мальвы нарисовать его портрет, она отказалась. Ее слова, как передают очевидцы, звучали решительно: «Он служит немцам. Я скорее умру, чем буду служить такому человеку». Это решение стоило ей жизни. В мае 1944 года Мальву отправили в Освенцим, где она погибла.

После войны многие работы Мальвы Шалек были найдены и переданы в музей Бейт Лохамей ха-геттаот в Израиле. Искусствовед Том Л. Фройденхайм назвал творчество Шалек «возможно, самой полной художественной хроникой, сохранившейся после Холокоста».

Элла Либерман-Шибер: от Берлина до Бендзина

Элла Либерман родилась 29 июля 1927 года в Берлине. Ее мать, Роза, родом из Польши, отец, Иегошуа, был меховщиком. Бизнес позволял семье вести обеспеченную жизнь. Дети, среди которых была и Элла, получали сионистское воспитание и были членами молодежной сионистской организации «Бейтар». Ситуация резко изменилась в 1938 году, когда семью отправили в польский Бендзин, где они оказались лицом к лицу с приближающейся угрозой Второй мировой войны.

Художница Элла Либерман-Шибер. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Во время оккупации Польши Элла и ее семья оказались в гетто. Здесь, в условиях ужаса и лишений, Элла начала рисовать. Ее работы того времени — это не просто картины, это документы, которые фиксируют эмоции, страхи и надежды людей, живших в аду гетто. Элла использовала все, что попадалось под руку: уголь, обрывки бумаги, даже стены домов.

Ее произведения стали живыми свидетельствами трагедии Холокоста. На них изображены не только сцены насилия и страданий, но и моменты человеческой стойкости, дружбы и любви. Одной из самых известных ее картин того времени стала «Дети в гетто», где художница изобразила группу детей, сидящих на улице, с глазами, полными страха и недоумения.

В 1943 году Элла была депортирована в концлагерь Освенцим. Там она продолжала рисовать, несмотря на смертельный риск. Ее искусство стало способом сохранить человечность и бороться с отчаянием. Некоторые из рисунков Эллы тайно передавались другим узникам, для них эти зарисовки стали символами надежды. После войны Элла оказалась в лагере для перемещенных лиц, где ее талант был замечен представителями международных организаций. Работы Либерман-Шибер начали выставляться, привлекая внимание к трагедии Холокоста и показывая миру ужасы, которые нельзя забыть.

Работа Эллы Либерман-Шибер. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 1948 году Элла эмигрировала в Израиль, где продолжила свою художественную деятельность. Ее картины, посвященные теме Холокоста, стали частью национального наследия. Художница активно участвовала в образовательных программах, рассказывая свою историю и вдохновляя молодое поколение на сохранение памяти о прошлом. Сегодня работы Эллы Либерман-Шибер хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Галина Оломуцки: через ужасы гетто, концлагеря и «марши смерти»

В Варшаве в семье продавца печатных изданий 24 ноября 1919 года родилась девочка, чья судьба оказалась переплетена с трагедией Холокоста. Галина Оломуцки запомнилась не только картинами, но и силой духа. Ее творчество — это голос тех, кто не смог пережить войну.

Галина росла в светской еврейской семье, с детства увлекалась рисованием. Отец, Адреш Ольшевски, умер, когда ей было всего пять лет, оставив мать, Маргариту-Хадассу, воспитывать двоих детей в одиночку. Несмотря на трудности, мать сумела разглядеть в Галине талант и поддержать ее стремления. Девочка не расставалась с карандашами и бумагой: «Я только и делала, что рисовала, рисовала — в этом была вся моя жизнь. Я почти никогда не интересовалась ничем другим».

Художница Галина Оломуцки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

С началом Второй мировой войны жизнь семейства Оломуцки перевернулась. Галине исполнилось 18 лет, когда семья оказалась в Варшавском гетто. Там среди нищеты и страха, девушка начала рисовать окружающую действительность. Рисунки стали для нее способом противостоять ужасу:

Потребность наблюдать, потребность видеть была сильнее моего физического тела. Я никогда не задумывалась, почему и зачем я это делаю, но это была невероятная жажда описывать происходящее.

Галина рисовала узников, сцены из жизни гетто, лица умирающих. Часть ее работ удалось сохранить, благодаря передаче их за пределы гетто через знакомого. Эти рисунки — уникальные свидетельства жизни за стенами, где каждый день мог стать последним.

Работа Галины Оломуцки «Портрет узниц гетто». Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 1943 году семью Оломуцки депортировали в лагерь Майданек, где мать Галины сразу же отправили в газовую камеру. Девушка чудом избежала той же участи. Во время одной из «селекций» она примкнула к группе женщин, которые разносили по лагерю воду. Эпизод, казавшийся незначительным, стал спасением. Однажды староста барака спросила, есть ли среди узниц художницы. Галина откликнулась. Ее попросили нарисовать узоры на стенах, и за это она получила хлеб и кофе — бесценные сокровища в лагере. Эти небольшие уступки от администрации позволили художнице выжить и даже продолжать тайно рисовать. Портреты узниц — это память о тех, кто понимал, что не переживет войну:

На каждой своей выставке я обязательно показываю людям некоторые из этих портретов. Я поклялась себе, что буду делать так ради женщин, умолявших меня об этом в Биркенау.

После Майданека Галина попала в Освенцим, где ей был присвоен номер 48652. Здесь она продолжала рисовать, выполняя заказы охранников. Взамен получала хлеб и сыр. Иногда узницы просили ее создать портреты, надеясь, что Галина выживет и сохранит их лица в памяти мира. В январе 1945 года Галина покинула Освенцим в рядах «марша смерти». Через лагеря Равенсбрюк и Нойштадт она дошла до освобождения. О свободе она вспоминала с горечью:

Они пришли и сказали, что мы свободны. Свободны? Что это значит? Я чувствовала неизвестную боль, которая разрывала меня изнутри.

Работа Галины Оломуцки «Почему?». Мария Зверева / realnoevremya.ru

После войны Галина Оломуцки вернулась в Варшаву, но никого из близких не осталось в живых. В польском городе Лодзь девушка нашла убежище и начала учебу в Высшей школе пластических искусств. Под руководством Владислава Стржеминского, известного теоретика искусства и художника-авангардиста, Галина развивала свой стиль, соединяя пережитое с художественным выражением. Работы Галины Оломуцки, созданные в первые послевоенные годы, запечатлели ужасы войны. Многие из них были переданы музеям, включая Дом-музей борцов сопротивления гетто и мемориал Яд ва-Шем.

Оломуцки эмигрировала в Израиль в 1972 году, где продолжила творить и участвовать в выставках по всему миру. Ее картины, несмотря на их трагическую основу, наполнены эмоциями и часто сравниваются с работами Марка Шагала. Так писал о творчестве Оломуцки критик Анджей Щерский:

Мир картин Оломуцки — это мир нереальных видений, который напоминает сны Шагала. Самые трагические элементы присутствуют в названиях — слова напоминают о горящем городе и людях, лишенных достоинства.

Оломуцки сумела превратить страдание в искусство. Ее творчество — это крик души, запечатленный в красках и линиях. Ее картины продолжают рассказывать историю тех, кто не смог выжить. Это память, которая не должна быть забыта.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».