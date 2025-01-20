Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Об этом он заявил сегодня в Капитолии, подчеркнув, что предпринимает шаги для усиления пограничного контроля.

— Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли, — заявил Трамп, объясняя необходимость введения чрезвычайного положения. Он также сообщил о планах по отправке военнослужащих к границе для усиления охраны.

Трамп заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями.

Рената Валеева