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Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой

20:23, 20.01.2025
Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Об этом он заявил сегодня в Капитолии, подчеркнув, что предпринимает шаги для усиления пограничного контроля.

— Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли, — заявил Трамп, объясняя необходимость введения чрезвычайного положения. Он также сообщил о планах по отправке военнослужащих к границе для усиления охраны.

Трамп заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями.

Рената Валеева

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