СМИ: фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей в Средиземном море

Фрегаты НАТО были замечены в попытке вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку кораблей России в ходе учений в Средиземном море. В свою очередь российские экипажи обнаружили излучения радиолокационных станций кораблей Североатлантического альянса.

По данным информированного источника, экипажи ракетных крейсеров РФ определили параметры движения фрегатов НАТО, а также взяли их на сопровождение. Попытка вести разведку была выявлена в ходе проведения группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части моря, сообщает «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Украина запросила помощь Североатлантического альянса на случай возможных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население. В частности, Киев запросил свыше сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.



Диана Жиленкова