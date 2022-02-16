Украина решила отказаться от сотрудничества со странами СНГ по антитерроризму
Украина приняла решение отказаться от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Верховной рады.
Антитеррористический центр СНГ был создан решением Совета глав государств Содружества 21 июня 2000 года. 1 декабря 2000 года было утверждено его положение. Центр выполняет функции межгосударственного межведомственного штаба, координирующего антитеррористическую деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран Содружества.
Накануне стало известно, что Украина запросила помощь НАТО на случай возможных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население. Киев запросил более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.
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