Украина решила отказаться от сотрудничества со странами СНГ по антитерроризму

Украина приняла решение отказаться от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Верховной рады.

Антитеррористический центр СНГ был создан решением Совета глав государств Содружества 21 июня 2000 года. 1 декабря 2000 года было утверждено его положение. Центр выполняет функции межгосударственного межведомственного штаба, координирующего антитеррористическую деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран Содружества.

Фото: yandex.ru/maps

Накануне стало известно, что Украина запросила помощь НАТО на случай возможных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население. Киев запросил более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.

Дарья Акимова