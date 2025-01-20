Минниханов и Файзуллин посетили КГАСУ и ознакомились с работой научно-образовательных центров
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетили Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) в преддверии итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.
Они ознакомились с работой научно-образовательных центров «Геодезия», «Цифровые дороги», «Дороги» и «Прочность», расположенных в отремонтированных помещениях.
- В центре «Геодезия» продемонстрировали учебный класс со специализированными программами и современными геодезическими приборами, а также обучающий макет для изучения топографических карт.
- Центр «Дороги» занимается подготовкой кадров для дорожной отрасли и разработкой новых материалов, включая лаборатории испытаний.
- Новый центр «Цифровые дороги» ориентирован на развитие цифровых решений в дорожном строительстве, включая интеллектуальные транспортные системы и беспилотный транспорт.
- Центр «Прочность» занимается внедрением инновационных методов проектирования и проведением испытаний строительных конструкций.
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