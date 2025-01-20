Саудовская Аравия все еще оценивает приглашение вступить в БРИКС

Саудовская Аравия все еще оценивает приглашение вступить в БРИКС и не приняла окончательного решения о присоединении к объединению. Об этом заявил министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагим в интервью Bloomberg, отмечает ТАСС.

По его словам, Саудовская Аравия, как и в прошлом при участии в других многосторонних платформах, стремится к развитию глобального диалога и тщательно оценивает все аспекты перед принятием решения.

Ранее представители Саудовской Аравии неоднократно подчеркивали, что окончательного решения о членстве в БРИКС нет. Несмотря на сообщение саудовского государственного телевидения в начале 2024 года о вступлении страны в БРИКС, которое впоследствии было удалено, королевство продолжает изучать условия членства.

Приглашение новых участников в состав БРИКС было сделано на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Во время саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года Саудовская Аравия участвовала в статусе приглашенного государства, демонстрируя заинтересованность в сотрудничестве с объединением.

Рената Валеева